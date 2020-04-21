Reuters'ın bu ay 37 analist ve işlemci arasında yaptığı anket, altın fiyatları için medyan (ortanca) tahminin 2020'de ortalama 1639 dolar ve 2021'de 1655 dolar olduğunu gösterdi.

Tahminler, ocak ayındaki ankete göre daha da yükseldi. Ancak yine de anket verileri yaşanan bu artışların ardından yükseliş eğiliminin durabileceğini gösteriyor. Ocak ayındaki ankette altın fiyatlarının bu yıl ortalama 1546 dolar ve 2021'de 1600 dolar olması bekleniyordu.