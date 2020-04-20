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    • 20.04.2020 10:28
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    Son dakika: , Orta Asya’daki faaliyetlerini artırıyor! ile yeni sözleşme

    Son dakika haberi... , özellikle son yıllarda savunma sanayiinde güçlü adımlar atmaya devam ediyor. , ile Uzaktan Komutalı Silah Sistemi’ne yönelik yeni bir sözleşme imzaladı.

    Sözleşme imzalandı! ASELSAN...
    Faaliyet yürüttüğü pazarlarda yerelleşme çalışmalarını da sürdüren , 'ın ihtiyacı doğrultusunda Uzaktan Komutalı Silah Sistemi için yeni bir sözleşme imzaladı. ASELSAN'ın çeşitli kara ve deniz platformlarında kullanılabilen farklı konfigürasyon ve kalibrelerde geliştirdiği , halen 20 farklı ülkenin envanterinde yer alıyor.




    ÜRETİM KAPASİTESİ ARTACAK!
    ASELSAN ve Kazakistan'daki iştiraki Kazakhstan ASELSAN Engineering (KAE), Kazakistan'ın askeri ve sivil alanlardaki ihtiyaçlarının azami düzeyde karşılanması amacıyla üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

    Haberler Ekonomi Son dakika: ASELSAN, Orta Asya’daki faaliyetlerini artırıyor! Kazakistan ile yeni sözleşme
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