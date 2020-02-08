Yerli üretim bomba atar "AK40-GL" Mehmetçiğe teslim edildi

Güvenlik güçlerinin bomba atar ihtiyacının karşılanması için Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından düzenlenen ihaleye katılan Konya'daki Akdaş Silah firması, üretimini tamamladığı "AK40-GL" bomba atarın ikinci partisini Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim etti.