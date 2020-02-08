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Yerli üretim bomba atar "AK40-GL" Mehmetçiğe teslim edildi

Türkiye'nin yerli silah hamleleri peş peşe geliyor. Yerli imkanlarla üretimi tamamlanan "AK40-GL" bomba atarın ikinci partisi Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Dayanıklılığıyla ön plana çıkan AK40-GL bomba atar, 5 bin atışlık uzun ömürlü namlusu ve 400 metre kusursuz menziliyle rakiplerine üstünlük sağlıyor.

08.02.2020 13:00 - Son Güncelleme: 08.02.2020 13:05
Yerli üretim bomba atar AK40-GL Mehmetçiğe teslim edildi

Güvenlik güçlerinin bomba atar ihtiyacının karşılanması için Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından düzenlenen ihaleye katılan Konya'daki Akdaş Silah firması, üretimini tamamladığı "AK40-GL" bomba atarın ikinci partisini Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim etti.

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Yerli üretim bomba atar AK40-GL Mehmetçiğe teslim edildi

Beyşehir ilçesi Huğlu Mahallesi'nde faaliyetini sürdüren Akdaş Silah firması, katıldığı ihalede Mehmetçiğin bomba atar ihtiyacını karşılamak için kolları sıvadı.

Yerli üretim bomba atar AK40-GL Mehmetçiğe teslim edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bomba atar ihtiyacının 8 bin adedini üretmek için anlaşma yapan firma, yerli imkanlarla geliştirdiği, tasarım ve etkili menziliyle dikkati çeken yerli bomba atar AK40-GL'yi üretti.

Yerli üretim bomba atar AK40-GL Mehmetçiğe teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanlığının açtığı ihale kapsamında üretilen bomba atarlar, ağırlaştırılmış kalifikasyon testini başarıyla geçti.

Dipçik aksamı takılarak tek başına da kullanılabilen, 40 milimetrelik mühimmatı ateşleyen bomba atar, ses, gaz fişeği ve tahribatlı mühimmat kullanımına uygun geliştirildi.

Yerli üretim bomba atar AK40-GL Mehmetçiğe teslim edildi

ÇATIŞMA BÖLGELERİNDE ETKİN KULLANILACAKDayanıklılığıyla ön plana çıkan
AK40-GL bomba atar, 5 bin atışlık uzun ömürlü namlusu ve 400 metre kusursuz menziliyle rakiplerine üstünlük sağlıyor.

Özgün tasarımının sağladığı avantajla sağ ve sol elle de kullanılabilen bomba atarda görüş ve aydınlatma sistemleri takılabilecek tertibat bulunuyor.

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