Yerli üretim bomba atar "AK40-GL" Mehmetçiğe teslim edildi
Türkiye'nin yerli silah hamleleri peş peşe geliyor. Yerli imkanlarla üretimi tamamlanan "AK40-GL" bomba atarın ikinci partisi Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Dayanıklılığıyla ön plana çıkan AK40-GL bomba atar, 5 bin atışlık uzun ömürlü namlusu ve 400 metre kusursuz menziliyle rakiplerine üstünlük sağlıyor.
Savunma Sanayii Başkanlığının açtığı ihale kapsamında üretilen bomba atarlar, ağırlaştırılmış kalifikasyon testini başarıyla geçti.
Dipçik aksamı takılarak tek başına da kullanılabilen, 40 milimetrelik mühimmatı ateşleyen bomba atar, ses, gaz fişeği ve tahribatlı mühimmat kullanımına uygun geliştirildi.
ÇATIŞMA BÖLGELERİNDE ETKİN KULLANILACAKDayanıklılığıyla ön plana çıkan
AK40-GL bomba atar, 5 bin atışlık uzun ömürlü namlusu ve 400 metre kusursuz menziliyle rakiplerine üstünlük sağlıyor.
Özgün tasarımının sağladığı avantajla sağ ve sol elle de kullanılabilen bomba atarda görüş ve aydınlatma sistemleri takılabilecek tertibat bulunuyor.