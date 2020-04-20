İlk destekte olduğu gibi bu hanelerin halihazırda sosyal yardımlar sisteminde kayıtlı olduğundan herhangi bir başvuruda bulunulmasına gerek olmadığını vurgulayan Selçuk, "Bin TL nakdi destek ödemesi bugün bu hanelerimizin PTT hesaplarına yatırılmaya başlandı. Bu yardımlar da yine bir önceki yardımda olduğu gibi bulaş riskini azaltmak için evlere götürülerek elden teslim ediliyor" dedi.

BAŞVURULAR BAŞLIYOR!

3. faz biner lira ödeme için başvuruların e-Devlet üzerinden alınmaya başlanacağını da belirten Bakan Selçuk, "Faz 3 kapsamındaki ödemeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Aynı haneden birden çok başvuru yapılırsa bunu tek başvuru olarak değerlendireceğiz" ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, 3. faz kapsamındaki ödemelere ilişkin tarihleri ayrıca açıklayacaklarını sözlerine ekledi.

SOSYAL YARDIM NASIL ALINACAK?

PTT'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri süresince bazı PTT iş yerlerimizde yaşanan yoğunluğun, çalışma arkadaşlarımızın ve siz değerli müşterilerimizin koronavirüs hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla 03.04.2020 tarihinden itibaren sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerimizi ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı aldık.

Alınan bu kararın ardından PTT dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçiler sosyal yardım ödemelerini evde yapacak.