Emeklinin Artısı Ziraat Bankası

Ziraat Bankası maaşını taşıyan banka aracılığı ile alan emeklilere Emeklinin Artısı Kredi Paketi kapsamında uygun faizli ihtiyaç ve konut kredisi imkanı sağlıyor. Üstelik bu kredilerin yanı sıra farklı kampanyalar ile avantajlar da sağlıyor. Banka maaşın 15 katına kadar kredi imkanı veriyor. Emekliler için yaş sınırlaması bankanın onayına göre 85 yaşına kadar çıkabiliyor. Ziraat Bankasının emeklilere özel hazırladığı ihtiyaç kredisi 60 ay vadeli ve yüzde 1,17 faiz oranı ile verilecektir. Konut kredisi ise maksimum 120 ay vade ve yüzde 0,99 faiz oranı ile verilecektir.

Kredi ödemeleri ertelendi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, koronavirüs (COVID-19) nedeniyle vatandaşın ve reel sektörün finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla tedbir kararları aldı.

Buna göre, kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak, gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenecek.