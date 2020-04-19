EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yapın ve ardından 'vatandaş' sekmesine tıklayın. Burada ekrana gelen sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını gelin ve hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapın.

Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerekiyor.

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ