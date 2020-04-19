Aynı zamanda markanın Finansal Hizmetler'i kapsamında hafif ticari modeli Vito veya Sprinter da kampanya dahilinde. Her iki ticari model için de Mercedes-Benz Kasko tercih edildiğinde 150 bin TL kredi için 39 ay vade ve yüzde 0,99 oranında faiz uygulanacak. Ödemeler ise 3 ay sonra başlayacak.

Aksaray'da üretilen 2018 model kargo ya da hafif inşaat kamyon modelleri için Nisan ayı boyunca geçerli olacak araç+kasko ve servis sözleşmesini kapsayan finansman ile kamyon sahibi olunabilecek. Bu finansman kapsamında kurumsal müşteriler için 400 bin TL kredi tutarı, 36 ay vade ve yüzde 0,37 faiz oranı ile kamyon satışı gerçekleştirilecek.