Nisan ayının ortalarında bulunduğumuz şu günlerde emekli maaşı ödeme tarihleri merak konusu oldu. Bilindiği üzere maaşlar ayın 17'sinden itibaren yatırılmaya başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi kapsamında en düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkarıldığını açıklamıştı. Maaşı 1500 liranın altında olan yaklaşık 650 bin emekli, zamlı maaş alacak olmanın heyecanını yaşıyor. Peki, emekli maaşları ne zaman hesaplara yatırılacak? Ayrıca emekli maaş avansı uygulamasının tüm emeklileri kapsaması adına çalışmalar yapılmaktadır. Çalışma sonunda nakit sıkıntısı çeken emekliler, Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yaparak maaş avansını alabilecek. Maaş avansı asgari ücretin 3 katı olacak.
EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Emekli maaşları ne zaman ödenecek sorusu yanıt buldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ayın 17'sinden itibaren yeni ödemeleri hesaplarında görecek.
MAAŞLAR NASIL DEĞİŞECEK?
SSK emeklileri 17-27 Nisan, Bağ-Kur emeklileri ise 24-28 Nisan tarihlerinde yeni aylıklarına kavuşacak. Çıkarılan yasa ile yaşlılık, malullük aylığı alan emeklilere aylık asgari ödeme tutarı, bin liradan bin 500 liraya yükseltilmişti.
Bu kapsamda ek ödeme dahil maaşı bin 500 liranın altında olan emeklilere, bu aydan itibaren bin 500 lira yatırılmaya başlanacak. Kapsamdaki emeklilerin gelirinde 500 liraya varan artış yaşanacak.
SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ
SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:
Tahsis numarasının son rakamına göre;
- 9 olanlar her ayın 17'sinde,
- 7 olanlara her ayın 18'inde,
- 5 olanlara her ayın 19'unda,
- 3 olanlara her ayın 20'sinde,
- 1 olanlara her ayın 21'inde,
- 8 olanlara her ayın 22'sinde,
- 6 olanlara her ayın 23'ünde,
- 4 olanlara her ayın 24'ünde,
- 2 olanları her ayın 25'inde,
- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ
Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.
İşte ödeme günleri listesi:
Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
YAKINI DA ALACAK
Bu artıştan, maaşı bin 500 liranın altında olan vefat etmiş emeklilerin hak sahibi yakınları da yararlanacak. Bu emeklilerin aylıkları artacağı için, bunun üzerinden ölüm aylığı alanların kazancı artacak.
Ölüm aylıkları, bin 500 liralık yeni emekli aylığı üzerinden, hisse oranına göre hesaplanacak. En düşük aylık, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlarda bin 125, yüzde 50 olanlarda 750, yüzde 25 olanlarda 375 liraya çıkacak.
EMEKLİ MAAŞIN 10 KATI KADAR KREDİ
Emekli maaşını kamu bankalarından alanlar için getirilmesi planlanan avans sistemi ile acil nakit ihtiyacı duyan emekliler maaşına mahsus avans alabilecekler. Bu avans ise emekli maaşlarının üç katına kadar alınırken 3 yıl geri ödemeli olarak verilecek. 36 ay vadeli 3 kat maaş avans sisteminde ödemeler aylık taksitler halinde maaştan kesilerek geri ödenecek. İlk kez emekli olanların emeklilik maaşlarının hemen alamadıkları durumlarda bu avanslardan yararlanabilecekler.
TÜM EMEKLİLER İÇİN GEÇERLİ OLACAK
Emekli maaş avansı uygulamasının tüm emeklileri kapsaması adına çalışmalar yapılmaktadır. Çalışma sonunda nakit sıkıntısı çeken emekliler, Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yaparak maaş avansını alabilecek. Maaş avansı asgari ücretin 3 katı olacak.
SGK EMEKLİ MAAŞI AVANS ŞARTLARI
* Emeklilik başvurusunu yapmış olanlar
* Emekli aylığı 90 gün geçmiş ve bağlanmamış olanlar
EMEKLİYE MAAŞ AVANSI TAKSİTLE ÖDENECEK
Emekli maaş avansı alan kişilerin geri ödemesinde faiz uygulanmayacak. Ayrıca emekli avansının geri ödemesi taksitle yapılacak.
Halkbank Emekli Kredisi Başvuru Şartları Neler?
Krediden yararlanmak isteyen emekillerin emekli maaşı ödemelerini Halkbank şubeleri üzerinden almaları ya da Halkbank şubeleri üzerine taşıma taahhüdü vermeleri yeterli olacak.
Halkbank Emekli Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?
Halk Bankası emekli kredisi başvurusu için Halkbank şubeleri üzerinden şahsen ya da cep telefonlarının kısa mesaj bölümünden aralarında birer boşluk bırakarak "EMEKLI, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar" ( Örnek SMS Metni: EMEKLI 12345678910 3000 15000 ) yazıp 3452'ye SMS gönderilmesi yeterli olacak.
Emeklinin Artısı Ziraat Bankası
Ziraat Bankası maaşını taşıyan banka aracılığı ile alan emeklilere Emeklinin Artısı Kredi Paketi kapsamında uygun faizli ihtiyaç ve konut kredisi imkanı sağlıyor. Üstelik bu kredilerin yanı sıra farklı kampanyalar ile avantajlar da sağlıyor. Banka maaşın 15 katına kadar kredi imkanı veriyor. Emekliler için yaş sınırlaması bankanın onayına göre 85 yaşına kadar çıkabiliyor. Ziraat Bankasının emeklilere özel hazırladığı ihtiyaç kredisi 60 ay vadeli ve yüzde 1,17 faiz oranı ile verilecektir. Konut kredisi ise maksimum 120 ay vade ve yüzde 0,99 faiz oranı ile verilecektir.
Kredi ödemeleri ertelendi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, koronavirüs (COVID-19) nedeniyle vatandaşın ve reel sektörün finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla tedbir kararları aldı.
Buna göre, kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak, gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenecek.