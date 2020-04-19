Halkbank Emekli Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Halk Bankası emekli kredisi başvurusu için Halkbank şubeleri üzerinden şahsen ya da cep telefonlarının kısa mesaj bölümünden aralarında birer boşluk bırakarak "EMEKLI, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar" ( Örnek SMS Metni: EMEKLI 12345678910 3000 15000 ) yazıp 3452'ye SMS gönderilmesi yeterli olacak.

Emeklinin Artısı Ziraat Bankası

Ziraat Bankası maaşını taşıyan banka aracılığı ile alan emeklilere Emeklinin Artısı Kredi Paketi kapsamında uygun faizli ihtiyaç ve konut kredisi imkanı sağlıyor. Üstelik bu kredilerin yanı sıra farklı kampanyalar ile avantajlar da sağlıyor. Banka maaşın 15 katına kadar kredi imkanı veriyor. Emekliler için yaş sınırlaması bankanın onayına göre 85 yaşına kadar çıkabiliyor. Ziraat Bankasının emeklilere özel hazırladığı ihtiyaç kredisi 60 ay vadeli ve yüzde 1,17 faiz oranı ile verilecektir. Konut kredisi ise maksimum 120 ay vade ve yüzde 0,99 faiz oranı ile verilecektir.