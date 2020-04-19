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    • Ekonomi
    • 19.04.2020 09:45
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    • 19.04.2020 09:49
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    'de satış patlaması! 2 günde 28 bin adet!

    İlk olarak ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve her geçen gün dünyaya yayılan yeni tip nedeniyle şu ana kadar 160 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Damlacıklar ile bulaşan koronavirüsten korunma yöntemleri arasında temizlik büyük ölçüde öneme sahip. Koronavirüsün ortaya çıkmasının ardından ların karaborsaya düşmesi hükümeti harekete geçirdi. Başkan Erdoğan’ın talimatıyla ve Bakanlığı’nın COVID-19’la mücadele kapsamında yürüttüğü Ar-Ge çalışması sonucu ortaya çıkan bor katkılı el dezenfektanı , iki gün önce satışa sunuldu. 7,45 TL'ye satışa çıkan BOREL, iki günde 28 bin sipariş aldı.

    BOREL'de satış patlaması!

    KOVID-19 ile mücadele kapsamında ve Bakanı Fatih Dönmez'in 15 Nisan'da kamuoyuna tanıttığı ve bir gün sonra satışa çıkarılan borlu el ı vatandaştan tam not aldı. Yoğun ilgi gören BOREL, vatandaşların evden çıkmadan daha rahat ve güvenle ulaşabilmeleri i ePttAVM kanalı üzerinden de satışa sunuldu.

    PTT iştiraki olan ePttAVM'nin Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, BOREL'e iki günde 28 bin sipariş aldıklarını belirterek, "100 ml'lik BOREL, Enerji Bakanlığı'nın önerdiği satış fiyatı olan 7.45 TL'ye çıktı. Şu an için maksimum 5 adet alım limiti bulunuyor. Aynı şekilde 1 ve 5 litrelik BOREL'ler de üretimi tamamlandığında platformumuzda yer alacak" dedi.

    STOK SIKINTIMIZ YOK
    Çevikoğlu, kamu iştiraki olan Tarım Kredi Market, Toprak Mahsulleri Ofisi, , Çaykur gibi işletmelere ait gıda ürünlerini de platformları üzerinden sunduklarını belirterek, "Vatandaşımızın ne gıda ne de hijyen ürünleri noktasında hiçbir endişesi olmasın. Stoklarımızda hiçbir sıkıntı bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

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