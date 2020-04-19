Kredide yeni fırsat! 10 bin, 5 bin, 100 bin ve 50 bin TL müjdesi!

ING BANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Minimum 1 ay, maksimum 60 aya kadar vade ile kredi kullandırılmaktadır.

Kredi alt limiti 2 bin TL, üst limiti ise 50 bin TL'dir.

Faiz oranı her vade süresi için aylık yüzde 0,99'dur.

Kullandırılacak olan kredi miktarının binde beşi kadar Kredi Tahsis Ücreti tahsil edilmektedir.

Faiz oranı krediyi kullanacak olan kişinin findeks notuna göre belirlenmektedir. Aylık yüzde 0,99 faiz oranı, findeks notu 1850 ve üzeri olan kişiler için geçerlidir.

Kişiye özel olarak faiz oranı uygulanmaktadır.

ING ihtiyaç kredisinden ayrıca sigorta masrafı tahsil edilmektedir. Sigorta masrafı ise krediyi kullanacak olan kişinin yaşı ve kredi tutarına göre değişiklik göstermektedir.