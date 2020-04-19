Buna karşın ücretsiz iznin bazı işverenler tarafından kötüye kullanıldığı görülürse, üyelerimiz bu durumu sendikalarına bildirsin. Sendikalarımız bu bilgileri konfederasyonla paylaşacak. Konfederasyonumuz da gerekli yasal süreci başlatacak, sürecin takipçisi olacağız" dedi.

İŞÇİYİ DAHA ÇOK KORUYOR

Hürriyet'te yer alan habere göre, zora düşen işletmelerin ve işverenlerin kısa çalışmaya başvurması gerektiğini kaydeden Kavlak, şunları söyledi: