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    • Ekonomi
    • 19.04.2020 09:35
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    • 19.04.2020 09:36
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    le ilgili flaş açıklama: Mutlaka bildirin!

    koronavirüsün k etkilerinden en az zararla kurtulmak için bir dizi önlemler aldı. Hazine ve Maliye Bakanı ’ın açıkladığı 19 maddelik ekonomik paketin içinde 3 ay işten çıkarmayı yasaklama da yer aldı. Aynı yasada ücretsiz izne izin verildi. Ancak le ilgili işçilere flaş bir uyarı geldi. ve Başkanı , “Ücretsiz iznin bazı işverenler tarafından kötüye kullanıldığı görülürse, üyelerimiz bu durumu sendikalarına bildirsin. Sendikalarımız bu bilgileri konfederasyonla paylaşacak. Konfederasyonumuz da gerekli yasal süreci başlatacak, sürecin takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

    Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Başkanı Pevrul Kavlak, "Öncelik kesinlikle kısa çalışma ödeneği. Kısa çalışma ödeneği imkânı varken, işverenlerin ücretsiz izne başvurmayacağını düşünmek istiyoruz.

    Buna karşın ücretsiz iznin bazı işverenler tarafından kötüye kullanıldığı görülürse, üyelerimiz bu durumu sendikalarına bildirsin. Sendikalarımız bu bilgileri konfederasyonla paylaşacak. Konfederasyonumuz da gerekli yasal süreci başlatacak, sürecin takipçisi olacağız" dedi.

    İŞÇİYİ DAHA ÇOK KORUYOR
    Hürriyet'te yer alan habere göre, zora düşen işletmelerin ve işverenlerin kısa çalışmaya başvurması gerektiğini kaydeden Kavlak, şunları söyledi:

    "Asgari ücretle çalışan bir işçiye kısa çalışma ödeneğinden minimum bin 752 TL, maksimum 4 bin 381 bin TL ödenebiliyor. Böylece hem çalışanımız nispeten maaşının bir bölümünü alabiliyor hem de zorlanan işveren için ekstradan bir yük gelmiyor. Bir kafa karışıklığı olmasını istemiyoruz, imkânı olan ve zorlanan herkes bu düzenlemeye başvurmalı. Bu imkân varken başvurmamak, çalışan için büyük kötülüktür.

    Onları daha düşük bir gelire mahkum etmektir. Bu nedenle suiistimal olduğu görülürse teşkilatlarımız aracılığıyla, sendikalarımız aracılığıyla takip edeceğiz ve gereğini yapacağız."
    Haberler Ekonomi Ücretsiz izinle ilgili flaş açıklama: Mutlaka bildirin!
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