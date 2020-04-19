10 bin ve 5 bin TL kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ziraat, Halk ve Vakıfbank tarafından vatandaşlara 10 bin TL Temel İhtiyaç Desteği kredisi veriliyor. 0,49 faizle 10 bin TL 'ye kadar verilen ihtiyaç kredisinde başvurular geçtiğimiz gün başladı. Destek kredisinin ilk gününden bu yana başvuru saysının yüz binleri geçtiği, vatandaşların 10 bin TL kredi için başvuru yapıp sonucu beklediği bildirildi. 10 bin TL temel ihtiyaç kredisi sonuçları, vatandaşlara kısa mesaj yolu ile iletiliyor. Öte yandan internet bankacılığı olanlar, mobil uygulamadan da başvuru sürecini takip edebilir.