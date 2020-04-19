TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan ayına sayılı günler kala gıda alışverişlerinde dikkat edilmesi gerektiğini belirterek uyarılarda bulundu.

Merdiven altı ürünlerin tercih edilmemesi gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, "Korana virüs nedeniyle evde kaldığımız bu günlerde Ramazan ayına sayılı günler kala merdiven altı ve internet üzerinden gıda alışverişlerine yönelim arttı. Araba arkasında ekmek ve tatlı gibi hijyen olmayan ve nasıl üretildiği yapılan bilinmeyen merdiven altı ürünler tercih edilmemeli ve stok yaparak fiyatların artmasına yol açılmamalı. Piyasalarda haksız kazanç elde edenler değil işini dürüst yapanlar bu canlanmadan faydalanmalı. Devletimiz bu noktada titizlikle çalışma yürütüyor. Merdiven altı ve istenmeyen sağlık ürünleri satanlar devletimiz tarafından ilan ediliyor. 500 bin liraya kadar ceza kesilen bu fırsatçılara göz açtırılmamaya çalışılıyor. Fakat vatandaşlarımız da bu konuda tedbiri elden bırakmayarak bu tür kalitesiz ürünlere yönelmemeliler" dedi.



"ONLİNE MARKET ALIŞVERİŞİ 1 YILDA YÜZDE 129 ARTTI"

İnternetten yapılan alışverişlerde en çok gıda, temizlik, market alışverişinin yapıldığını belirten Palandöken, "Dünyanın ve ülkemizin Covid-19 nedeniyle zor günler geçirdiği ve evlerimizde kaldığımız bu zamanlarda internetten alışverişlerde de önemli bir artış oldu. Özellikle gıda alışverişlerinin birçoğu artık internetten yapılmaya başlandı. Öyle ki internetten kartlı ödeme tutarı bu yıl Mart ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 16,5 milyar TL oldu. Bu tutarda aynı dönemde en fazla artış market-gıda sektörlerinde olmak üzere yüzde 129 arttı. Ramazan'ın da başlamasına sayılı günler kala bu alışverişlerin daha da artacağı bariz şekilde ortadadır" dedi.



"İNTERNETTE MERDİVEN ALTINA DAHA ÇOK DİKKAT EDİLMELİ"

Özellikle gıda alışverişlerinde internetten alışverişlere daha çok dikkat edilmesi gerektiğine dikkati çeken Palandöken, "İnternetten alışverişlerin artması fırsatçılara da kapılar aralıyor. Fiyatları düşük tutarak merdiven altı hijyen ürünleri, gıda ürünleri satılmaya da başlandı. Ramazanın da başlamasına sayılı günler kala vatandaşlarımız her zamankinden daha dikkatli olmalı. Stok yapmanın da hiçbir gereği yok çünkü ülkemizde bir kıtlık söz konusu asla değil. Stok yapmak fırsatçıların fiyatları da artırmasına neden oluyor. Bu da hem enflasyonu hem de ceplerimizi de olumsuz etkilerken haksız kazanç sağlayanların cebini dolduruyor" ifadelerini kullandı.