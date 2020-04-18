



Günlerdir özel bankalarda yaşananları sizden gelen telefonlardan ve e-maillerden öğreniyorum. Bu arada bazı arkadaşlar bana sosyal medya hesaplarımdan da ulaşıp yaşadıklarını anlatıyor, hepsini okuyorum. Ortak dertlerden birisi yıllarca çalıştıkları bankalara ulaşamamak, ulaştıklarında ise çağrı merkezindeki genç arkadaşların ezberledikleri cümlelerle müşterileri oyalaması. En çok duyulan cümle ise 'Size dönüş yapacağız'. Bu cümleyi duyanlar bankasına ulaşabilenler. Özellikle 65 yaşın üstündeki emekliler dijital banka kanallarını da kullanamadıklarından telefon başında dakikalarca kendilerine bir muhatap arıyor. Bu arada emekli maaşları kesiliyor, borçlarına faiz işletiliyor ve türlü eziyetler... Oysa bugüne kadar bu bankalar vatandaşların peşinden koşup onlara kredi vermek için, mevduatlarını almak, kredi kartı satmak için uğraşıyorlardı. Yani güneşli havada şemsiye tutarken yağmurlu havada şemsiyeyi çektiler. Bugün yine sizden gelen şikayetleri yazmaya devam ediyorum.