Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte Ankara, İstanbul ve İzmir benzin ve mazot fiyatları

Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu sorusu araç sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Benzinin litre fiyatına 15, motorinin litre fiyatına 10 kuruş zam yapıldı Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, zammın pompa fiyatına bu gece yarısından itibaren yansıyacağı belirtildi. Bu kapsamda milyonlarca araç sahibi benzin ve motorin güncel fiyatlarını öğrenmek istiyor.

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Başkent Ankara'da ortalama 5,24 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,39 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,10 liradan 5,25 liraya, İzmir'de 5,27 liradan 5,42 liraya yükselecek.