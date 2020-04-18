Getir - Yemeksepeti açık mı? Sokağa çıkma yasağı Getir, Yemeksepeti çalışıyor mu?

GETİR YEMEKSEPETİ AÇIK MI?

Getir uygulaması için geçtiğimiz hafta açıklama yapılmıştı. Yapılan açıklamalar neticesinde Getir ve Banabi sokağa çıkma yasağı süresince hizmet vermeyeceği duyurulmuştu.

Restaurantlar ve cafeler kapalı olduğu ve sokağa çıkma yasağı bu kez yaş sınırı ifade etmediği için her yer kapalı olacak. Bu nedenle Yemeksepeti de iki gün yani sokağa çıkma yasağı süresinde hizmet vermeyecektir.

GETİR NEDİR?

Getir uygulaması tüketicilerin ihtiyaçlarını adreslerine 10 dakika içerisinde teslim etmeyi amaçlıyor. Uygulamada sebze, meyve, temel gıda, atıştırmalık, dondurma, yiyecek, içecek, su, süt, kişisel bakım gibi pek çok kategoride ürünler yer alıyor. Fırından bölümünde ekmek, sıcak simit ve poğaça siparişi verebiliyorsunuz.

Getir şu an yalnızca İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli'de hizmet veriyor.