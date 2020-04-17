Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesi sürüyor. Salgının yayılmasının önlenmesi ve temasın azaltılması amacıyla peş peşe önlemler alınıyor. Bu önlemlerden birisi de sokağa çıkma yasağı oldu. Geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta da devam edecek. Peki, sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? Sokağa çıkma yasağı ilan edilen iller hangileri? Yasağa uymayanlara ilk etapta para cezası verilecek. Para cezasının ardından hala yasağa uymayan kişilere iki aydan bir yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından Valiliklere genelge gönderildi. Bu genelge kapsamında sokağa çıkma yasağı bu gece saat 24:00'te başlayacak. Yasağın bitiş tarihi ise 19 Nisan Pazar saat 24:00 olacak.