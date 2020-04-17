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    • Ekonomi
    • 17.04.2020 11:02
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    • 17.04.2020 11:39
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    Son dakika: Bakan Selçuk'tan sosyal yardımlaşma vakıflarına ek kaynak açıklaması

    Son dakika haberine göre , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , vakıflara ek 2 periyodik pay gönderileceğini açıkladı. Selçuk, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ek 2 periyodik pay göndereceğiz. Aktarılacak kaynak 352 milyon 880 bin 238 TL" dedi.

    Bakan duyurdu: Ek kaynak gönderilecek

    , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , Kovid-19'dan etkilenen vatandaşların ihtiyaçları için kullanılmak üzere sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ek kaynak göndereceklerini açıkladı.

    Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla vakıflara ek iki periyodik pay daha gönderileceğini belirterek, böylece 352 milyon 880 bin 238 lira tutarındaki kaynağın vakıflara aktarılacağını bildirdi.

    Kaynağın, Kovid-19'dan etkilenen vatandaşların ihtiyaçları için kullanılacağını vurgulayan Bakan Selçuk, aktarılacak kaynakla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının mali imkanlarını güçlendirerek, vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı ve etkin şekilde yanıt verebileceklerini ifade etti.

    Selçuk ayrıca, vakıflara her ay düzenli olarak aktarılan kaynak tutarının en son 24 Mart 2020'de 135 milyon liradan 180 milyon liraya çıkarıldığını hatırlattı.

    Aile, , her il ve ilçede bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına, sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak "periyodik pay" adı altında kaynak aktarımında bulunuyor.

    Periyodik paylar hesaplanırken güncel nüfus, kişi başı gayri safi yurtiçi hasıla, aktif hane dosyası gibi 8 gösterge kullanılarak payların dağıtımında adil bir yöntem izleniyor.

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