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    • Ekonomi
    • 17.04.2020 10:50
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    • 17.04.2020 10:50
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    Milyonlarca yi ilgilendiriyor! Kredi çekerken dikkat! Maaşınıza bloke konabilir

    Koronavirüsün ekonomik etkilerinden zarar görmemek için kredi çekme ve kredi borcu erteleme gibi birçok yeni düzenleme getirildi. Ancak uzmanlar özellikle lerin kredi kullanırken çok dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi. Başkanı , "Emekli maaşları alacakları ve nafaka ödemesi dışında emeklinin muvafakatı olmadan haczedilemez. lar, kredi kullandırırken emeklilere, maaşlarıyla ilgili (taksitin ödenmemesi halinde maaştan çekilmesi yönünde) muvafakat yazısı imzalatabiliyor. Emeklilerimiz, imzalayacakları kağıtları okumalı ve maaşlarıyla ilgili muvafakat vermemeli. Aksi halde sıkıntıya düştüklerinde ve taksitleri ödeyemediklerinde maaşlarına bloke konulabiliyor ve bitene kadar maaş alamayacak duruma düşebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

    Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Kredi çekerken dikkat!

    Tüketici Dernekleri Federasyonu () Başkanı , lerin, kredi kullanırken, taksitleri ödeyememeleri halinde maaşlarına el konulabileceğine dair muvafakat verebildiklerini belirterek, maaşlarının tümüne haciz konulmaması için muvafakat evrakını imzalamamaları gerektiğini bildirdi.

    MUVAKAFAT VERMEYİN
    Koçal, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında bazı vatandaşların ekonomik olarak sıkıntı yaşayabildiğini, bu süreci atlatmak için kredi talebinde bulunabildiğini anlattı.

    lardan kredi almayı tavsiye etmediklerini aktaran Koçal, özellikle emeklilerin, su onaylanıp sözleşme aşamasında bankaların kendilerine sunduğu evrakları incelemeleri, maaşla ilgili bankaya muvafakat vermemeleri gerektiğini vurguladı.

    Koçal, bankaların, kredi verdikleri esnada emeklilere imzalattığı evraklar arasında maaşlarla ilgili muvafakat yazısının bulunduğunu belirterek, şu uyarılarda bulundu:

    "Bilindiği üzere emekli maaşları alacakları ve nafaka ödemesi dışında emeklinin muvafakatı olmadan haczedilemez. Emekli vatandaşlarımız farkında olmadan kredi taksitlerini ödeyemezse emekli maaşının alınması konusunda bankaya muvafakat veren yetkiyi imzalayabiliyor. Bankaların, tüketiciye gerekli açıklama yapmadan muvafakat imzalattıklarına dair yoğun şikayet alıyoruz. Bu konuda mağduriyet yaşayan emekli tüketicilerimiz bulunmaktadır."

    EN FAZLA 4'TE BİRİNE HACİZ KONULABİLMESİ İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPILMALI
    Aziz Koçal, bu sorunun ortadan kalkması için, muvafakat verilmişse dahil maaşın en fazla 4'te birine haciz konulabilmesi için, mevcut verilen muvafakatları da içine alan, yasal düzenleme yapılması gerektiğini bildirdi.

    Kredi kullanmak isteyen emeklilere, imzalayacakları kağıtları okumaları ve maaşlarıyla ilgili muvafakat vermemeleri" uyarısında bulunan Koçal, aksi halde sıkıntıya düşünce ve taksitlerin ödenmemesi halinde maaşa bloke konulabildiğini, bitene kadar maaş alamayacak duruma düşülebileceğini vurguladı.

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