DOĞALGAZ ELEKTRİK VE SU FATURALARI ERTELENDİ Mİ?

Yapılan açıklamaya göre Doğalgaz, Elektrik ve Su faturaları için herhangi bir erteleme an itibari ile yapılmayacak.

EPDK'nın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde;

"Kovid-19 ile mücadele kapsamında salgının yayılmasını engellemek ve sosyal izolasyonun en iyi şekilde sağlanması amacıyla bu konuda yetkili uzman kurul ve kurumlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda sayaç okumalarına ilişkin yeni bir düzenleme yapılmıştır.

Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemenin önceliği hem sektör çalışanlarının hem de tüketicilerimizin sağlığının korunmasıdır. Böylece saha çalışanlarının azami düzeyde izolasyonu da sağlanacaktır.