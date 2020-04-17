Sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yaparken nelere dikkat etmeli? Uzmanlar uyardı

SOSYAL MESAFE VE MASKE KULLANIMINA DİKKAT

Market alışverişlerinin öncelikle internet üzerinden yapılması, bunun yapılamaması durumunda ise sosyal mesafenin korunması, hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve maske kullanılması gerekiyor.

Ayrıca, alışverişte, ortak yüzeylere dokunmamak, dokunulsa da eli burun, ağız veya göze değdirmemek büyük önem taşıyor.

Marketten gelen ürünlerin açık havada bekletilmesi ya da plastik, cam, metal ambalajları çamaşır sulu suyla silinmesi, ambalajsız sebze meyveyi muslukta yıkayıp kurutulması gerekiyor. Marketten gelen poşet ve ambalajlara dokunduktan sonra elleri yıkamak dikkat edilmesi gereken önemli bir detay.