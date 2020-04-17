Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi başvurusu hakkında araştırmalar güncel olarak gerçekleştiriliyor. Ziraat Bankası 6 ay ertelemeli kredi başvuru ekranı ve bu bağlamda temel ihtiyaç kredisi detayları hala gündemde. Vatandaşlar 6 ay ertelemi kredilere yoğun ilgi göstermiş durumda bulunuyor. 6 ay ertelemeli temel ihtiyaç kredisi sunan kamu bankaları arasında Ziraat Bankası da yer alıyor. "Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir?" gibi soruların yanıtı kredi kullanmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kredi için hanehalkı gelirinin aylık 5 bin lira ve altında olma şartı aranıyor...
ZİRAAT BANKASI 6 AY ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de gerçekleştirilebiliyor. Banka yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar.
ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURU EKRANI
ZİRAAT BANKASI 10 BİN TL KREDİ ŞARTLARI NE?
Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi için aylık hane halkı geliri 5 bin TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer orta ve düşük gelir grubunda yer alanlar başvurabiliyor. Başvurular 1 Nisan'da itibaren başladı.
TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİ SORGULAMA!
Temel ihtiyaç destek kredileri yatırılmaya başlandı. Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, temel ihtiyaç kredi başvuru sonuçları neticelendiriliyor. Kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılıyor. Kredinizin olumlu sonuçlanıp sonuçlanmadığını telefonunuza gelen SMS ile öğrenebileceksiniz. Mesajın ardından ATM'den paranızı çekebilirsiniz.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, küresel ölçekte yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlattı.
HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
Halkbank TC kimlik numarası, doğum tarihi ve cep telefonu gibi bilgiler istiyor.
TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİ ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?
Kredinin kullandırılma şartları ise oldukça uygun. 6 ay geri ödemesiz olarak kredi hesaplara geçiliyor. 6 aydan sonra ise ödemeler başlıyor.
FAİZ ORANI KAÇ?
Temel ihtiyaç kredisinde faiz/finansman oranı yüzde 0.49 olarak belirlendi. Kredi tahsis ücreti olarak da 50 lira alınacak. Efektif yıllık faiz/finansman oranı yüzde 7.5665 oldu.
ÖRNEK GERİ ÖDEME ŞEMASI
Kredi Tutarı (TL) Toplam Vade Ödemesiz Dönem Taksit Tutarı (TL) (Sonraki 30 ay boyunca)
10.000 36 ay 6 ay 376
7.500 36 ay 6 ay 282
5.000 36 ay 6 ay 188
Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi
Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Segment Müşterilerimiz;
- 10.000,-TL'ye kadar,
- 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 Aya kadar vadeli,
- Aylık Eşit Taksitli, Kredi kullanabilecektir.
Müşterilerimize, Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacaktır.
GERİ ÖDEMELER NASIL OLACAK?
10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.
7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.
5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.
Gün içi kredi: Gün içerisinde acil olan kredi ihtiyaçların karşılanması amacı ile gerçekleştirilen bir günlük olan kredidir.
Döviz kredileri: Yapılan ihracat satışlarının teslimlerinde ihtiyaç duyulan döviz ihtiyaçların karşılanmış olduğu bir kredi paketidir.
Iskonto kredisi: Senet portföyünüzün üstelendiği kredilerdir.
Nakit yönetim kredisi: Ziraat bankasında bir nakdi geçmişiniz bulunuyorsa ve vergi ile prim ödemelerinizde zorlanıyorsanız bu sıkıntıyı destekleyecek bir pakettir.
Taksitli krediler: Kredi limiti en üst düzey olan 50.000 liraya kadar uzun vadeli ve size özel taksit ödeme seçenekleri ile oluşturulmuş bir imkândır.
Ticari kredili mevduat hesabı: 1 ya da 3 aylık olarak geri ödeme imkânı sağlar. Hesabınız da kredinin ödenmesi için nakit para olmasa bile Ziraat ticari kredili mevduat hesabı ödemenizi zamanında gerçekleştirir.
Ziraat bankası esnaf kredisi erteleme yapıyor mu?
Ziraat Bankası resmi internet sayfasında yayınlanan Cumhurbaşkanın açıkladığı Ekonomik Karar kapsamına giren doğal afetlerden zarar gören çiftçilerimizin sadece faiz indirimli yani sübvansiyonlu olarak kullandıkları kredileri 1 yıldan en fazla 5 yıla kadar taksitlendirme yapılabileceği belirtilmiştir.
Ziraat bankası esnaf kredisi faizsiz kredi veriyor mu?
Ziraat Bankası faizsiz esnaf kredisi vermemektedir.
Ziraat bankası esnaf kredisi şartları nelerdir?
Ziraat Bankası Esnaf Kredisinden faydalanmak isteyen esnaf, Ticaret ve Sanayii Odası, Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, Ticaret Odası ya da Ticaret Borsası üyesi olmak zorundadır. Ziraat Bankası Esnaf Kredisi için başvuru yapan esnafın çalışma alanı Türkiye sınırları içinde olmalıdır.
Bunların haricinde bulunan kooperatifler, faktoring şirketleri ya da döviz büfeleri Ziraat Bankasının verdiği esnaf kredisinden yararlanmaz.
Ziraat bankası esnaf kredisi faiz oranı nedir?
Ziraat Bankası'nın esnaf kredisine uyguladığı faiz oranı ile geri ödeme vadeleri şu şekildedir:
Ziraat Bankası esnaf kredisi için uygulanan faiz oranı %1.85'dir.
Ziraat Bankası esnaf kredisi için belirlenen geri ödeme süresi en fazla 60 ay olarak belirlenmiştir.
Ziraat Bankası esnaf kredisi için belirlenen en üst limit tutarı 25.000 TL'dir.
Ziraat bankası esnaf kredisi başvurusu nasıl yapılır?
Ziraat Bankası esnaf kredisi başvurusu için size yakın olan herhangi bir Ziraat Bankası şubesine şahsen başvuru yapılmalıdır. Şubeye yapılan başvuru esnasında esnafın bağlı olduğu oda ya da borsa tarafından verilmiş üyelik belgesi de bulunmalıdır.
Ziraat bankası esnaf kredisi için istenen evraklar nelerdir?
Ziraat Bankası esnaf kredisi alırken gereken evraklar şunlardır:
Başvuru sahibi/ sahiplerine ait nüfus cüzdanı fotokopisi,
İmza sirküleri,
Güncel vergi levhası,
Oda kayıt belgesi,
Ticaret sicil gazetesi,
En son iki yıla ait gelir tablosu,
Eğer varsa şirket sahibi ya da şirket ve ortaklar adına kayıtlı mal varlığı dökümüdür.
Özel koşullara bağlı olarak Ziraat Bankası şubesi farklı belgeler de isteyebilir.