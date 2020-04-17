Gün içi kredi: Gün içerisinde acil olan kredi ihtiyaçların karşılanması amacı ile gerçekleştirilen bir günlük olan kredidir.

Döviz kredileri: Yapılan ihracat satışlarının teslimlerinde ihtiyaç duyulan döviz ihtiyaçların karşılanmış olduğu bir kredi paketidir.

Iskonto kredisi: Senet portföyünüzün üstelendiği kredilerdir.

Nakit yönetim kredisi: Ziraat bankasında bir nakdi geçmişiniz bulunuyorsa ve vergi ile prim ödemelerinizde zorlanıyorsanız bu sıkıntıyı destekleyecek bir pakettir.

Taksitli krediler: Kredi limiti en üst düzey olan 50.000 liraya kadar uzun vadeli ve size özel taksit ödeme seçenekleri ile oluşturulmuş bir imkândır.

Ticari kredili mevduat hesabı: 1 ya da 3 aylık olarak geri ödeme imkânı sağlar. Hesabınız da kredinin ödenmesi için nakit para olmasa bile Ziraat ticari kredili mevduat hesabı ödemenizi zamanında gerçekleştirir.

Ziraat bankası esnaf kredisi erteleme yapıyor mu?

Ziraat Bankası resmi internet sayfasında yayınlanan Cumhurbaşkanın açıkladığı Ekonomik Karar kapsamına giren doğal afetlerden zarar gören çiftçilerimizin sadece faiz indirimli yani sübvansiyonlu olarak kullandıkları kredileri 1 yıldan en fazla 5 yıla kadar taksitlendirme yapılabileceği belirtilmiştir.