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    • Ekonomi
    • 16.04.2020 13:51
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    • 16.04.2020 13:56
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    'tan koronavirüsle ekonomik mücadelede güven veren paylaşım

    Son dakika... , Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımda “Bu bir milli mücadele. Bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımızın, işletmemizin, vatandaşımızın fabrikamızın arkasında ve onun hazinesi var.” ifadelerine yer verdi.

    Bakan Albayrak'tan güven veren paylaşım

    , koronavirüsle ekonomik mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

    "BU BİR MİLLİ MÜCADELE"
    Bakan Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    Bu bir milli mücadele. Bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımızın, işletmemizin, vatandaşımızın fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun hazinesi var.



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