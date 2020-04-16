Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüsle ekonomik mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
"BU BİR MİLLİ MÜCADELE"
Bakan Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Bu bir milli mücadele. Bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımızın, işletmemizin, vatandaşımızın fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun hazinesi var.
"Bu bir milli mücadele. Bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımızın, işletmemizin, vatandaşımızın fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun hazinesi var." pic.twitter.com/tkAxwfUGFw— T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) April 16, 2020