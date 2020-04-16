Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüsle ekonomik mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"BU BİR MİLLİ MÜCADELE"

Bakan Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"Bu bir milli mücadele. Bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımızın, işletmemizin, vatandaşımızın fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun hazinesi var." pic.twitter.com/tkAxwfUGFw