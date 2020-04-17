10 bin TL'ye kadar hangi bankalar 6 ay ödemesiz kredi veriyor? Üç kamu bankası Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından 0,49 faizli 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli her ay aynı taksitli destek kredisi verilmeye başlandı. Temel ihtiyaç kredisine başvurular 1 Nisan'da başladı. Bu kapsamda özel bankalardan da destek kredisi için adım atılması bekleniyor.

HANGİ BANKALAR 6 AY SONRA ÖDEMELİ KREDİ VERİYOR?

Şu an ihtiyaç destek kredisi 3 kamu bankası tarafından veriliyor. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank dışında özel bankalardan destek paketleri açıklanmadı.