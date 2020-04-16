Virüs fırsatçısı bankaların peşindeyiz! Özel bankalar zora düşen vatandaşın parasına göz dikiyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan Coranvirüs sebebiyle hükümetimiz birçok destek paketini devreye soktu. İstihdamı korumak, işyerlerini yaşatmak ve dar gelirli ile geliri düşenlerin yanında olmak için çıkarılan paketler milyonlarca vatandaşa nefes oldu ve olmaya devam ediyor. Bu paketlerin önemli bir bölümü kamu bankaları üzerinden yapıldı. Düşük faizli krediler, borç ertelemeleri, finansal destekler sürüyor. Bütün bunlar yaşanırken; özel bankalar bırakın vatandaşın yanında olmayı, zora düşenlerin paralarına göz dikerek virüs fırsatçılığı yapmaya başladı. Son 10 günde kamu bankaları kredi hacimlerini 27.5 milyar lira artırırken, özel bankalar 5 milyar lira düşürdü.
TELEFONUM HİÇ SUSMADI
Dün sabah erken saatlerden itibaren telefonun başına geçip sizin sorunlarınızı dinledim. Tek tek anlattıklarınızı not aldım ve buradan yazacağım. Ayrıca mailleriniz de bana ulaştı. Öyle hikayeler dinledim ki, 'pes' dedirten cinsten.
ÜÇ BANKA İSMİ ÖNE ÇIKTI
Gelen mesajlarda ağırlıklı olarak üç özel banka öne çıktı ki bunların ikisi tamamen yabancı sermayeli. Bir tanesinde ise yabancıların hissesi var. Ayrıca iki özel banka ile ilgili de yoğun şikayet geldi. Şimdilik banka isimleri bizde saklı kalacak. Sizi dinlemeye, sorunlarınızı yazmaya devam edeceğim.
YAPILANLAR İNSAF SINIRINI AŞTI
Sizden gelen telefon ve maillerdeki şikayetlerden bazıları şöyle:
SİGORTA MECBURİYETİ: İşyeri sahibiyim. Bir özel bankaya gittim. 15 bin lira kredi istedim. Birçok teminatıma rağmen binbir zorlukla onaylandı. 13 bin lira yatırdılar. 2 bin lirayı hayat sigortasına kesmişler. İKİ KATI FAİZ: Emekliyim, maaş aldığım özel bankadan kredimi 3 ay ertelemelerini istedim. 2 katı faiz istediler. Yasa böyle dediler.
PARAMA EL KOYDULAR: Adana'da yetim maaşı alan bir kadınım. Kredi kartı borcum var diye parama banka el koydu. Promosyon ödemesine el koydu, devletin ikramiyesine el koydu. Avukata sordum ancak 'bir kısmı alınabilir' dedi. İnsaf.
4 BİN LİRA FAİZ: Antalya'da bir özel bankadan 36 ay vadeli kredi çekmiştim. Ayda 1.302 lira ödüyordum. 3 ay erteleme için 1.400 Lira sigorta parası toplamda da 43 bin lira faiz istediler.
FAHİŞ FAİZ İNMEDİ: Ankara'da küçük bir bakkalım. Bir bankadan yüzde 2.24 ile kredi almıştım. Faizler çok yüksek, yapılandırmaya gittim yapmadılar. Kredi puanım düşüyor, zordayım.
PARAMI VERMEDİLER: Erzurum'da emekli memurum. Kredimin çıktığına dair mesaj geldi. Şubeye gittim 'bizde yok çağrı merkezini ara' dediler, aradım 'şubeye git' dediler. Ortada mesaj var para yok.
LİMİT YOK: Ankara Keçiören'de emekliyim. Maaşımı aldığım bankadan kredi kartı limitini artırmalarını talep ettim. Hiçbir borcum yok. Limit olmadığını söylediler.
HER GÜN TELEFON: İşyerim kapandı, maaş alamıyorum. Bankadan her gün arayıp 'kart borcunu öde' diyorlar. Durumu anlatıyorum 'biz anlamayız' diye avukatla tehdit ediyorlar.
BOŞUNA UĞRAŞMA: Hiçbir borcum yok. Müşterisi olduğum bankaya gittim 10 bin lira kredi istedim. Şubedeki görevliler 'hiç uğraşma bu ara kredi çıkmıyor' dedi. Ben bu bankaya yıllardır kazandırıyorum, zordayken yanımda değil.
'ŞEMSİYE AÇANIN YANINDA OLURUZ'
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, "Özel bankalar, esnaf ve KOBİ'lere destek olmalı. Nitekim KOBİ'ler olarak biz, Covid-19 krizinde yağmurda ıslanırken, hangi banka bize şemsiye açarsa güneşli havada da o bankanın yanında olacağız" dedi. Sayıları 2.3 milyonu aşkın olan KOBİ'lerin, Türkiye ekonomisinin büyümesinde önemli rol oynadığına değinen Özgenç, "Türkiye'yi haylice etkileyen Covid-19 salgını sürecinde, devletin imkanları dahilinde yaptığı desteklerin yanında özel sektör bankacılığının da desteklerini görmek isterdik" diye konuştu.
SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
BU arada bankalarla sorun yaşayan vatandaşların problemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kurumlar tarafından tek tek incelenerek çözülüyor. Gerek sosyal medyadan gerekse başka kanallardan sorunlarını ileten vatandaşlarla ilgili inceleme yapılarak geri dönüş sağlanıyor.
Takvim Ekonomi Müdürü Faruk Erdem dün vatandaşların şikayetlerini telefon ve e-mail ile alarak not aldı.
TAKVİM'E İLETİN / FARUK ERDEM TAKİPTE
Bankaların sözlerinin tersi uygulamalarını TAKVİM'e iletin
faruk.erdem@takvim.com.tr TEL: 0212 354 37 80