Virüs fırsatçısı bankaların peşindeyiz! Özel bankalar zora düşen vatandaşın parasına göz dikiyor





'ŞEMSİYE AÇANIN YANINDA OLURUZ'

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, "Özel bankalar, esnaf ve KOBİ'lere destek olmalı. Nitekim KOBİ'ler olarak biz, Covid-19 krizinde yağmurda ıslanırken, hangi banka bize şemsiye açarsa güneşli havada da o bankanın yanında olacağız" dedi. Sayıları 2.3 milyonu aşkın olan KOBİ'lerin, Türkiye ekonomisinin büyümesinde önemli rol oynadığına değinen Özgenç, "Türkiye'yi haylice etkileyen Covid-19 salgını sürecinde, devletin imkanları dahilinde yaptığı desteklerin yanında özel sektör bankacılığının da desteklerini görmek isterdik" diye konuştu.



SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

BU arada bankalarla sorun yaşayan vatandaşların problemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kurumlar tarafından tek tek incelenerek çözülüyor. Gerek sosyal medyadan gerekse başka kanallardan sorunlarını ileten vatandaşlarla ilgili inceleme yapılarak geri dönüş sağlanıyor.