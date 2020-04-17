Ziraat Bankası, 31 Mart 2020 'de ödenmesi gereken taksit, faiz ve anaparayı ödemeyen firma ile bireysel müşterilerinin bu borçlarını ötelemesine fırsat verdi.

Vakıfbank tarafından yapılan açıklamada, 30 Haziran 'a kadar olan tüm kredi taksitleri ile ödemeler için esneklik yapıldığına yer verildi.

Halkbank tarafından yapılan açıklamada ise , 31 Mart 2020 tarihine kadar faiz, taksit, ve anapara ödemesi yapmayanların borçlarını ertelediğini duyurdu.

İş Bankası tarafından yapılan açıklamada, müşterilerin 30 Nisan 2020 tarihine kadar olan , ihtiyaç duyması halinde anapara/faiz/taksit ödemelerinin 30 Haziran' a erteleneceğini söyledi.