Kamu bankalarının ardından özel bankalardan da açıklama geldi. Art arda açıklama yapan bankalar, borçların ertelendiğini duyurdu ve seferberliğe katıldıklarını belirtti. Bu bağlamda Ziraat-Halkbank-Vakıfbank-Garanti-İş Bank-GNB-Denizbank-Akbank-YKB bankaları kredi borçlarını erteledi.
Ziraat Bankası, 31 Mart 2020 'de ödenmesi gereken taksit, faiz ve anaparayı ödemeyen firma ile bireysel müşterilerinin bu borçlarını ötelemesine fırsat verdi.
Vakıfbank tarafından yapılan açıklamada, 30 Haziran 'a kadar olan tüm kredi taksitleri ile ödemeler için esneklik yapıldığına yer verildi.
Halkbank tarafından yapılan açıklamada ise , 31 Mart 2020 tarihine kadar faiz, taksit, ve anapara ödemesi yapmayanların borçlarını ertelediğini duyurdu.
İş Bankası tarafından yapılan açıklamada, müşterilerin 30 Nisan 2020 tarihine kadar olan , ihtiyaç duyması halinde anapara/faiz/taksit ödemelerinin 30 Haziran' a erteleneceğini söyledi.
Denizbank tarafından yapılan açıklamada ise , bireysel ve ticari müşterilerinin 30 Nisan'a kadar olan ödemelerini 3 ay ertelediğini duyurdu.
QNB Finansbank yaptığı açıklamada kredi kullanan bireysel ve tüzel müşterilerin bankaya başvurmaları ve kredi anapara, faiz ve komisyon ödemelerini 3 ay erteleyebileceğini duyurdu.
Akbank: , açıklamasında Bireysel ve tüzel müşterilerin 30 Nisan 'a kadar olan ödemelerini, talep olması halinde mevcut koşullarla 30 Haziran 'a kadar erteleyecek.
Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan açıklamada ise, bireysel ve tüzel müşterilerin 30 Nisan' a kadarki borçlarının 30 Haziran 'a kadar ertelendiğine yer verildi.
Garanti BBVA 'da erteleme destek verdi ve müşterilerin ihtiyacına göre, kredi anapara, faiz ve taksit ödemelerini, herhangi bir ek koşul aranmaksızın, 30 Haziran 2020 tarihine kadar borçları ertelediğini duyurdu.
Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamada, " Salgından etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren firmaların ve bu firmalarda çalışan bireylerin nisan sonuna kadar olan taksit ödemeleri haziran ayına ötelenecek. Bireysel müşterilerin konut, ihtiyaç ve araç finansmanının nisan sonuna kadar olan taksit ödemeleri haziran ayına, kredi kartı borçları da 1 ay ötelenecek. Müşterilerin bugüne kadar kullandıkları finansman, ödemesiz dönem dahil mevcut vade yapısından daha uzun bir vadede yapılandırılacak." ifadeleri kullanıldı