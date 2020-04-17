Çiğ süt, manda malak destek ödemeleri ne zaman yatacak? Buzağı destekleri yatacak mı?

Çiğ süt, manda malak destek ödemeleri ne zaman yatacak? Hayvancılıkla uğraşan kişilere müjdeli haber geldi. Çiğ süt ve manda-malak destek ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarih açıklandı. Bakan Pakdemirli, toplam 129 milyon TL'lik Çiğ Süt ve Manda-Malak Destek Ödemelerini yatıracaklarını duyurdu. Hayvancılık yapan kişiler bu ödemelerin ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Bir başka merakla beklenen ödeme türü olan buzağı destekleri yatacak mı? Hayvancılıkla uğraşan binlerce kişiyi ilgilendiren gelişmenin detayları…
ÇİĞ SÜT MANDA MALAK DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Toplam 129 milyon TL'lik Çiğ Süt ve Manda-Malak Destek Ödemelerini 17 Nisan Cuma günü (bugün) saat 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız." dedi.
BUZAĞI DESTEKLEMESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
2018 2. dönem buzağı desteklemelerinde parası hesabına yatmayan vatandaşların il veya ilçe tarım müdürlüklerine gitmesi gerekiyor. 2019 buzağı destek ödemelerinin ise sırayla hesaplara yatırılması bekleniyor.
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BUZAĞI DESTEKLEMESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Buzağılar 1/1/2018-31/12/2018 tarihleri arasında doğmuş olmalı,
Birinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için 1/10/2018 tarihine kadar,
İkinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için ise 1/4/2019 tarihine kadar TÜRKVET/E-Islah'a kayıt edilmiş,
Doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalı,
Buzağıların programlı aşıları (dişiler için brusella ve şap, erkekler için şap) yapılmış ve Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olmalıdır.
ÇOBAN DESTEK ŞARTLARI NELERDİR?
Çoban istihdam ve sürü yöneticisi desteği 250 ve üzerinde küçükbaş koyun ve keçi hayvanı olanlara verilmektedir. Şartlar şunlardır;Çobanın hayvan çiftliğinde çalışıyor olması şartı vardır.Desteklemeden faydalanmak isteyen çiftçilerimizin başvuru süresi içinde TÜRKVET'te yapılan kontrollerde en az 250 baş anaç küçükbaş hayvanının bulunması gerekir.Çobana ait o yıl içindeki SGK primleri, SGK tescili olan çiftlik üzerinden kesintisiz olarak en az 5 ay süre ile işletme sahibi veya çoban tarafından yatırılma geçmişi olması gerekir. Çobanların, sürü yetiştiriciliği eğitimi almış ve sertifikalarının olması gerekir.
KİMLER ÇOBAN DESTEĞİNDEN YARARLANAMAZ?
SGK Prim ödemelerini isteğe bağlı olarak yapan kişiler SGK primlerini 30 gün üzerinden tam zamanlı olarak yatırmayan kişiler İşletmede istihdam edilen ancak fiilen çobanlık yapmayan kişiler Muhtarlar,Devlet memurları ve emekliler 18 yaşından küçükler çoban olarak destekleme kapsamında değildir.