Çiğ süt, manda malak destek ödemeleri ne zaman yatacak? Buzağı destekleri yatacak mı?

Çiğ süt, manda malak destek ödemeleri ne zaman yatacak? Hayvancılıkla uğraşan kişilere müjdeli haber geldi. Çiğ süt ve manda-malak destek ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarih açıklandı. Bakan Pakdemirli, toplam 129 milyon TL'lik Çiğ Süt ve Manda-Malak Destek Ödemelerini yatıracaklarını duyurdu. Hayvancılık yapan kişiler bu ödemelerin ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Bir başka merakla beklenen ödeme türü olan buzağı destekleri yatacak mı? Hayvancılıkla uğraşan binlerce kişiyi ilgilendiren gelişmenin detayları…

ÇİĞ SÜT MANDA MALAK DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Toplam 129 milyon TL'lik Çiğ Süt ve Manda-Malak Destek Ödemelerini 17 Nisan Cuma günü (bugün) saat 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız." dedi.