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    • 16.04.2020 16:35
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    17 Nisan katalog! PUBG oyun konsolu kataloğunda! BİM aktüel ürün listesi...

    katalog 17 Nisan Cuma! kataloğu bu hafta yine dopdolu. PUBG oyun konsolu, Samsung Galaxy A70 Cep Telefonu, SONY 50'' Full HD Smart Uydu Alıcılı Televizyon gibi ürünler BİM marketlerinde bu hafta satışa çıkıyor. BİM aktüel ürünler listesinde her hafta birbirinden hesaplı ve indirimli ürünler dikkat çekiyor. Türkiye'nin 81 ilinde ve hemen hemen her mahallesinde bulunan BİM marketlerinin aktüel ürünlerini her Cuma günü alabilirsiniz. İşte, 17 Nisan ...

    BİM aktüel katalog 17 Nisan Cuma!

    BİM aktüel katalog 17 Nisan Cuma! BİM aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu! BİM aktüel bu hafta hesaplı ve indirimli ürünleriyle dikkat çekiyor. BİM marketlerinde Cuma günleri birbirinden çeşitli ürünler satışa çıkıyor. Elektronikten teknolojiye, bakım ürünlerinden hobiye birçok farklı yelpazede ürün satışta oluyor. 17 Nisan BİM aktüel katalog da şimdiden araştırılıyor. Haberimizden BİM aktüel ürünler kataloğu 17 Nisan ürünlerinin fiyat bilgilerini öğrenebilirsiniz. İşte, BİM'de bu hafta!

    BİM 17 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    50'' Full HD Smart Uydu Alıcılı Televizyon

    • X-Reality PRO işlemci
    • Clear Audio + Entegre HD Uydu Alıcısı
    • Motionflow XR 400Hz Bass Reflex Speakers

    Samsung Galaxy A70 Cep Telefonu

    • Ram: 6 GB
    • Süper Hızlı Şarj: 25 W

    Haberler Ekonomi 17 Nisan BİM aktüel katalog! PUBG oyun konsolu BİM aktüel ürünler kataloğunda! BİM aktüel ürün listesi...
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