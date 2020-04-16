BİM aktüel katalog 17 Nisan Cuma! BİM aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu! BİM aktüel bu hafta hesaplı ve indirimli ürünleriyle dikkat çekiyor. BİM marketlerinde Cuma günleri birbirinden çeşitli ürünler satışa çıkıyor. Elektronikten teknolojiye, bakım ürünlerinden hobiye birçok farklı yelpazede ürün satışta oluyor. 17 Nisan BİM aktüel katalog da şimdiden araştırılıyor. Haberimizden BİM aktüel ürünler kataloğu 17 Nisan ürünlerinin fiyat bilgilerini öğrenebilirsiniz. İşte, BİM'de bu hafta!

BİM 17 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

50'' Full HD Smart Uydu Alıcılı Televizyon

• X-Reality PRO işlemci

• Clear Audio + Entegre HD Uydu Alıcısı

• Motionflow XR 400Hz Bass Reflex Speakers