Motorin fiyatlarına bir indirim daha! 17 Nisan motorin fiyatları ne kadar? İstanbul – Ankara – İzmir motorin fiyatı…

stanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları ne kadar? 17 Nisan motorin fiyatları araç sahipleri tarafından sorgulanıyor. Motorinde yeni bir düşüş müjdesi daha geldi. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte, akaryakıt fiyatlarında her gün yeni indirim kararları geliyor. Motorin fiyatlarında da yeni bir indirim daha yapılması bekleniyor. Peki; 17 Nisan motorin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları yoğun şekilde sorgulanıyor. Fiyatlar haberimizde!
MOTORİNDE 21 KURUŞ İNDİRİM
Alınan son bilgilere göre; motorinin litre fiyatında 21 kuruş indirim bekleniyor. Fiyat değişikliğinin cuma (17 Nisan) gününden itibaren pompaya yansıtılması bekleniyor.
MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
21 kuruşluk indirim kararının ardından oluşması beklenen yeni fiyatlar şu şekilde:
İstanbul: İstanbul'da bugün 5,36 TL olan motorinin litresi de 5,15 TL olacak.
Ankara: Motorin Ankara'da 5,43 TL'den 5,22 TL'ye düşecek.
İzmir: Motorinin litre fiyatı İzmir'de 5,44 TL'den 5,23 TL'ye düşecek.
Petrol fiyatları ve dolar/TL kurundaki artan dalgalanma, akaryakıt fiyatlarında da neredeyse her gün fiyat değişimlerine neden oluyor.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
PETROL FİYATLARI DİBE VURDU
Petrol fiyatları, 18 yılın en düşük seviyesinden kapandıktan sonra 20 dolar civarında yatay seyretti
Petrol fiyatları, koronavirüs kaynaklı talep çöküşünün dünyanın en büyük petrol üreticilerinin arz kısıntısı anlaşmasına ağır basmasının ardından, 18 yılın en düşük seviyesinde kapandıktan sonra, varil başına 20 dolar civarına demir attı.
ABD'de ham petrol stokları geçen hafta, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler dolayısıyla seyahatlerin durma noktasına gelmesi ve insanların evlerine kapanmasının etkisi ile 19.2 milyon varil ile rekor bir artış gerçekleştirdi ve benzin talebi 30 yılın en düşük seviyesi yakınlarında kaldı. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, OPEC + koalisyonunun üretim kısıntılarının bile pandemiden kaynaklanan talep çöküşünü dengeleyemeyeceğini kaydetti.
Petrol bu yıl, salgın nedeniyle talebin düşmesi, rafinerilerin ham petrol işleme oranlarını kısmaları, petrol arama şirketlerinin faaliyetlerine durdurmaları ve petrol depolarının dolma noktasına gelmesi ile birlikte değerinin üçte ikisini kaybetti. ABD'de üretim, Trump yönetiminin Amerikan şirketlerine petrolü toprak altında bırakmaları karşılığı ödeme yapmayı planlaması ile birlikte, sadece marjinal bir düşüş gösterdi ve petrol bolluğu oldukça fazla görünüyor.
OPEC: KÜRESEL PETROL STOK KAPASİTESİ MAYISTA DOLABİLİR
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Mohammed Barkindo, dünya genelindeki düşük petrol talebi ve hızla artan arz fazlası nedeniyle küresel petrol stok kapasitesinin mayıs ayı içinde dolabileceği uyarısında bulundu.
Barkindo, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin telekonferans yoluyla düzenledikleri 9. Olağanüstü Bakanlar Toplantısı'nda açılış konuşması yaptı.
Hızla yayılan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde ulaşım kısıtlamaları ve karantinalar görüldüğünü belirten Barkindo, bunun petrol piyasasında son 1 ayda daha önce görülmemiş gelişmelere neden olduğunu kaydetti.
OPEC'in Avusturya'nın başkenti Viyana'da 6 Mart'ta düzenlediği en son toplantısında, bu yıl için küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 2,4 olarak belirlediğini hatırlatan Barkindo, şu an ise küresel ekonominin bu yıl yüzde 1,1 daralmasının beklendiğini bildirdi.
Barkindo, bu yıl için küresel petrol talebinin günlük 100 bin varil artıştan 6,8 milyon varillik azalışa revize edildiğine dikkati çekerek, yılın ikinci çeyreğinde küresel petrol talebinin günlük 12 milyon varil düşüş göstermesinin öngörüldüğünü ifade etti.
Yılın ikinci çeyreğinde günlük 12,7 milyon varillik arz fazlası oluşabileceğine işaret eden Barkindo, küresel petrol stok kapasitesinin mayıs ayı içinde dolabileceğini söyledi.
Barkindo, 2014-2016 arasındaki düşük petrol fiyatları döneminde petrol piyasasında 1 trilyon dolarlık yatırımın eridiğini anımsatarak, üretici ülkelerin de trilyonlarca dolar gelir kaybı yaşadığını belirtti.
Bu çeyrekte küresel petrol tüketiminin yüzde 15 düştüğünü aktaran Barkindo, OPEC ve OPEC dışı ülkelere piyasa koşullarına karşı birlikte hareket etmesi çağrısında bulundu.
MOTORİN ÖZELLİKLERİ
Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.
Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.
Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır.