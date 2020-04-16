Motorin fiyatlarına bir indirim daha! 17 Nisan motorin fiyatları ne kadar? İstanbul – Ankara – İzmir motorin fiyatı…

ABD'de ham petrol stokları geçen hafta, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler dolayısıyla seyahatlerin durma noktasına gelmesi ve insanların evlerine kapanmasının etkisi ile 19.2 milyon varil ile rekor bir artış gerçekleştirdi ve benzin talebi 30 yılın en düşük seviyesi yakınlarında kaldı. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, OPEC + koalisyonunun üretim kısıntılarının bile pandemiden kaynaklanan talep çöküşünü dengeleyemeyeceğini kaydetti.

Petrol bu yıl, salgın nedeniyle talebin düşmesi, rafinerilerin ham petrol işleme oranlarını kısmaları, petrol arama şirketlerinin faaliyetlerine durdurmaları ve petrol depolarının dolma noktasına gelmesi ile birlikte değerinin üçte ikisini kaybetti. ABD'de üretim, Trump yönetiminin Amerikan şirketlerine petrolü toprak altında bırakmaları karşılığı ödeme yapmayı planlaması ile birlikte, sadece marjinal bir düşüş gösterdi ve petrol bolluğu oldukça fazla görünüyor.

OPEC: KÜRESEL PETROL STOK KAPASİTESİ MAYISTA DOLABİLİR

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Mohammed Barkindo, dünya genelindeki düşük petrol talebi ve hızla artan arz fazlası nedeniyle küresel petrol stok kapasitesinin mayıs ayı içinde dolabileceği uyarısında bulundu.

Barkindo, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin telekonferans yoluyla düzenledikleri 9. Olağanüstü Bakanlar Toplantısı'nda açılış konuşması yaptı.

Hızla yayılan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde ulaşım kısıtlamaları ve karantinalar görüldüğünü belirten Barkindo, bunun petrol piyasasında son 1 ayda daha önce görülmemiş gelişmelere neden olduğunu kaydetti.