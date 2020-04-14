Çoğu hastanelerde, kurumların temizlik personeli kadrosunda veya bu tür pozisyonlarda çalışan taşeron işçiler ikinci tediye ikramiye ile ilgili sürecin nasıl işleyeceğini merak ediyorlar. Bu konuda hükümetin nasıl bir adım atacağını merak edilen konu başlıkları arasında. Taşerondan kadroya geçen yaklaşık 900 bin işçiden Sağlık Bakanlığı ve Üniversite hastanelerinde çalışanları ilgilendiren bir kanun teklifi verildi.