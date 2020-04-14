Çoğu hastanelerde, kurumların temizlik personeli kadrosunda veya bu tür pozisyonlarda çalışan taşeron işçiler ikinci tediye ikramiye ile ilgili sürecin nasıl işleyeceğini merak ediyorlar. Bu konuda hükümetin nasıl bir adım atacağını merak edilen konu başlıkları arasında. Taşerondan kadroya geçen yaklaşık 900 bin işçiden Sağlık Bakanlığı ve Üniversite hastanelerinde çalışanları ilgilendiren bir kanun teklifi verildi.
Taşerondan kadroya geçen yaklaşık 900 bin işçiden Sağlık Bakanlığı ve Üniversite hastanelerinde çalışanları ilgilendiren bir kanun teklifi verildi. Teklifte 4857 sayılı iş kanuna tabi olan personellere ilave ödeme yapılmasını talep etmektedir.
Bilindiği gibi Koronavirüs ile mücadele eden sağlık birimleri yoğun bir tempoda görev yapmaktalar. Hemşire, doktor, sağlık memuru, teknisyen ve tekniker kadrosunda görev yapanlara yakın zaman içerisinde ilave ödeme yapılacak.
Sağlık alanında çalışan yardımcı personellerin sağlık çalışanları kadar riske maaruz kaldıkları ve tedavi süresince önemli görevleri yerine getirdikleri ifade edilerek Sağlık Bakanlığı hastaneleri ile Kamu üniversitesi Tıp Fakültelerinde çalışan iş kanuna tabi personellerin bir defaya mahsus olarak Koronavirüs ile mücadele süresi boyunca her ay bir maaş tutarında ilave tediye verilmesi istenildi.