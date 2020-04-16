Yatırım Danışmanı Alan B. Lancz, 2007 yılında müşterilerine henüz piyasalarda düşüş görünmezken satış tavsiyesi vermişti. 1987 yılındaysa Dow Jones bir seansta %22 değer kaybederken Lancz düşüşten etkilenmemeyi başarmıştı. Piyasa uzmanı korona virüs kaynaklı ekonomik krizin daha önce yaşadığı hiçbir şeye benzemediğini belirterek yatırımcıları dikkatli olması konusunda uyardı.

Lancz, "Salgın sadece ABD'deki hayat standartlarını etkilemiyor. Aynı zamanda ABD'yi ikinci en büyük küresel güç pozisyonuna düşürebilir" ifadelerinde bulundu. Alan B. Lancz çarşamba günü paylaştığı yazısında ABD piyasalarının önemli bir dönüm noktasında olduğunu ifade etti.

"Önümüzdeki 45 gün ABD finans tarihi için en kritik periyot olabilir" diyen Lancz, "Ortalama olarak her 10 yılda bir ayı piyasasıyla yüzleşsek de bu seferki diğerlerine hiç benzemiyor" sözleriyle ABD ekonomisindeki sürecin ne kadar ciddi olduğunu aktardı.

Yatırımcı gurusu olarak hatırlanan Sir John Templeton'ın 2008 yılındaki ölümüne kadar Templeton şirketiyle oldukça sıkı bağlar oluşturan Lancz, hırpalanmış varlıklara ve şirketlere yatırım yaparak değer bulmasıyla ünlü bir karşıt yatırım uzmanı.

Templeton'ın öğrencisi olan da bilinen Lancz'a göre, ABD ekonomisinde çarkların tekrar dönmesi için zamanlamanın doğru yapılması ve yürütülmesi, piyasanın Kovid-19'dan nasıl toparlandığını belirleyen en büyük faktörlerden biri olabilir.

VE ŞEKLİNDE GERİ DÖNÜŞ DENKLEME DAHİL DEĞİL

Alan B. Lancz ekonomik iyileşmenin kusursuz bir biçimde gerçekleşmesi halinde dahi kriz öncesi döneme geri dönüşün U biçiminde olacağını, yani uzun ve yavaş bir süreç olacağını belirtti. Borsada Gündem'de yer alan habere göre, V şeklinde geri dönüşün oldukça fazla dillendirildiğini belirten Lancz benzeri görülmemiş olumsuz veriler kombinasyonu nedeniyle bu biçimde hızlı ve keskin bir geri dönüşün artık denkleme dahil olmadığını belirtti.

Yatırım danışmanının yorumları ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomiyi yeniden açma konusundaki hedeflerinin gerisinde kalmasının ardından geldi. Çarşamba günü New York Empire State endeksinin verilerine göre New York eyaletindeki iş aktivitesi rekor bir seviyeye düşerek eksi 78,2 seviyelerine kadar geldi. Eyaletin bir önceki aydaki iş aktivitesi eksi 21,5 seviyesindeydi. ABD endüstriyel üretimi %5,4 düştü ve bu düşüş 1946 yılından beridir gelen en keskin düşüş. ABD'de nisan ayındaki perakende satışlarda gerçekleşen %8,7 oranındaki düşüşse aylık endekslerde 30 yıldır gerçekleşen en dik düşüş olmakla birlikte 2012 yılından beridir görülen en düşük noktayı işaret ediyor.