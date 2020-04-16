Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 16.04.2020 12:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.04.2020 12:27
    ABONE OL

    'de 7 bin ele geçirildi!

    'de bir tekstil atölyesine düzenlenen operasyonda 7 bin 200 satışa hazır maske ile dikime hazır 400 maske ele geçirildi. Ruhsatsız ve izin belgesiz maske üretimi yapıldığı belirlenen işyeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

    İstanbul'da 7 bin sahte maske ele geçirildi!

    Çekmeköy'de izinsiz medikal maske üretimi yapıldığı belirlenen bir tekstil atölyesine düzenlenen operasyonda 7 bin 600 maske ele geçirilirken, iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

    Mahallesindeki bir tekstil atölyesinde üretimi yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Dün saat 12.40 sıralarında adrese düzenlenen operasyonda 7 bin 200 satışa hazır maske ile dikime hazır 400 maske ele geçirildi. Ruhsatsız ve izin belgesiz maske üretimi yapıldığı belirlenen işyeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

    Haberler Ekonomi İstanbul Çekmeköy'de 7 bin sahte maske ele geçirildi!
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri