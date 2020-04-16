Çekmeköy'de izinsiz medikal maske üretimi yapıldığı belirlenen bir tekstil atölyesine düzenlenen operasyonda 7 bin 600 maske ele geçirilirken, iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Mehmet Akif Mahallesindeki bir tekstil atölyesinde sahte maske üretimi yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Dün saat 12.40 sıralarında adrese düzenlenen operasyonda 7 bin 200 satışa hazır maske ile dikime hazır 400 maske ele geçirildi. Ruhsatsız ve izin belgesiz maske üretimi yapıldığı belirlenen işyeri zabıta ekiplerince mühürlendi.