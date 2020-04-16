Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 'kısa çalışma ödeneği' hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşverenlerin dikkat etmesi gereken kriterleri tek tek açıklayan Bakan Selçuk istihdamın korunacağının altını çizdi. Bu kapsamda milyonlarca çalışan özellikle bugünlerde "Kısa çalışma ödeneği başvuru nasıl yapılır?" sorusuya ilgili araştırma yapıyor.

"2 MİLYON 700 BİN ÇALIŞANIMIZ İÇİN BAŞVURU ALMIŞ DURUMDAYIZ"

NTV'nin canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Selçuk, kısa çalışma ödeneğine ilişkin bir soru üzerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini, hem işveren hem çalışanlar adına, gelir desteği de sağlayarak ve istihdamı koruyarak atlatmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu anlamda, kısa çalışma ödeneğinin önemli bir uygulama olduğunu vurgulayan Selçuk, şöyle devam etti:

"Şu an itibariyle bize başvuran firma sayımız 232 bine ulaşmış durumda. Toplamda çalışan sayımız da 2 milyon 700 bine ulaştı. Dolayısıyla da şu anda 2 milyon 700 bin çalışanımız için kısa çalışma ödeneği başvurusu almış durumdayız. Kabul edilen firma sayımızsa bu süreçte 1 milyon 180 bin. Dolayısıyla yüzde 44 gibi bir oranda kabul edilmemiz var. Süreç, inceleme devam ediyor. Onları da kısa zaman içinde sonuçlandıracağız."