Koronavirüsle mücadele kapsamında devlet tarafından ekonomik destek paketleri açıklanmaya devam ediyor. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan ve ücretsiz izne çıkan vatandaşlar için 3 ay boyunca devlet tarafından 1.170 TL destek sağlanacak. Bu gelişmelerle birlikte ücretsiz izin maaş desteğine başvuruların nasıl yapılacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, 1177 TL destek başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

AYLIK 1.177 TL DESTEK SAĞLANACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlar, 15 Mart tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen işçilere ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar aylık 1.177 lira destek sağlayacaklarını belirtti.