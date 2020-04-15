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    • Ekonomi
    • 15.04.2020 20:43
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    • 15.04.2020 20:50
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    Son dakika: duyurdu: G20 Eylem Planı üzerinde mutabık kaldık

    Son dakika haberine göre, , G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Eylem Planı üzerinde mutabık kaldıklarını bildirdi.

    Bakan Albayrak duyurdu: Eylem Planı üzerinde mutabık kaldık

    , Twitter hesabından paylaştığı mesajında, G20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarının bir kez daha Kovid-19 gündemiyle toplandığına dikkati çekerek, toplantıda, salgınla mücadele kapsamında Eylem Planı üzerinde mutabık kaldıklarını kaydetti.



    Bakan Albayrak, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda Eylem Planına ilişkin şunları kaydetti:





    "Bu plan ile sağlık alanında gerekli finansal yardımları yapmayı, vatandaşları ve iş dünyasını desteklemeyi, kırılgan ülkeleri korumayı, güçlü ekonomik toparlanmaya yönelik tedbirler almayı ve olası şoklara karşı tecrübe paylaşımı ile mücadeleyi G20 ülkeleri olarak taahhüt ettik."


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    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: G20 Eylem Planı üzerinde mutabık kaldık
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