A101 aktüel 16 Nisan kataloğu ile yarın onlarca indirimli ürün satışa sunulacak. Bilindiği üzere her hafta perşembe günleri A101 market şubelerinde satışa sunulan ürünler yoğun ilgi görüyor. Bu kapsamda haftanın merakla beklenen aktüel kataloğu firmanın internet sitesinde yayınlandı. A101 16 Nisan Perşembe aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Samsung 55RU7300 55" 4K UHD CURVED TV, HI-LEVEL 43" FULL HD SMART LED TV ve Samsung Galaxy A01 Cep Telefonu dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

A101 AKTÜEL 16 NİSAN KATALOĞU