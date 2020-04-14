Temel ihtiyaç kredisi: 3.000 TL kredi ödeme planı ve aylık taksit tutarı

Ziraat, Halkbank veya Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuruları açıklanmaya başladı

Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından düzenlenen Bireysel Temel Destek İhtiyaç Kredisi kapsamında, vatandaşlara, ilk 6 ay geri ödemesiz ve 36 aya varan vade farkları ile sunulan kredilerde, ödemeler ise her ay eşit fiyatlandırmalar ile tahsil edilecek. 10.000 TL'ye varan kredi seçenekleri sunan kamu bankaları faiz oranını ise %0,49 olarak belirledi.