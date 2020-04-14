Temel ihtiyaç kredisi: 3.000 TL kredi ödeme planı ve aylık taksit tutarı

Ziraat Bankası hesap bakiyenizi intenet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Ziraat Bankası İntenet Şubesi'ne giriş yaptıktan sonra bakiyeleriniz de dahil olmak üzere pek çok bilgiye erişebilirsiniz. İntenet Şubesi'nde Hesaplarım veya Hesap Bilgilerim gibi seçenek aramanız gerekiyor. İşte 3.000 TL kredi ödeme planı ve aylık taksit tutarı...
Ziraat, Halkbank veya Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuruları açıklanmaya başladı
Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından düzenlenen Bireysel Temel Destek İhtiyaç Kredisi kapsamında, vatandaşlara, ilk 6 ay geri ödemesiz ve 36 aya varan vade farkları ile sunulan kredilerde, ödemeler ise her ay eşit fiyatlandırmalar ile tahsil edilecek. 10.000 TL'ye varan kredi seçenekleri sunan kamu bankaları faiz oranını ise %0,49 olarak belirledi.
Ödeme Bilgileri Aylık Taksit Tutarları
Bankalar, kredisi onaylanan vatandaşların nasıl bir ödeme planı izleyeceğine dair aşağıda verilmiş olan tabloyu paylaştı.
HALKBANK KREDİ BAŞVURUSU
Halkbank'tan başvurulara ilişkin yapılan açıklama şu şekilde;
Halkbank İnternet Şubemize giriş yaparak; Başvuru Bireysel Kredi Başvurusu Kredi Türü: Tüketici Kredisi Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.
Halkbank Mobil Şubemize giriş yaparak; Başvuru Kredi Başvurusu Kredi Türü: Tüketici Kredisi Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.
0 850 222 0 400 Halkbank Dialog'u arayarak Sesli yanıt sisteminde önceliklendirilmiş işlemler menüsünde 2 numaralı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisini seçerek başvuruda bulunabilirsiniz.
Aralarında birer boşluk bırakarak "DESTEK, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar" ( Örnek SMS Metni: DESTEK 12345678910 3000 10000 ) yazıp 3452'ye SMS gönderebilirsiniz.
VAKIFBANK KREDİ BAŞVURUSU
10.000 TL'ye kadar,
6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli,
Aylık eşit taksitli,
Aylık %0,49 faiz oranıyla kullanabilirsiniz.
Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasından hane halkı geliri 5.000 TL ve altında olan bireysel müşteriler faydalanabilecektir.
Başvuru yöntemleri:
İnternet şubesi
Mobil şube
ve https://subesizbankacilik.vakifbank.com.tr/gunlukfinans/Subesiz2/DestekKredisiBasvuru.aspx bu link üzerinden başvuru yapabilirsiniz.
ZİRAAT KREDİ BAŞVURUSU
İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamadan Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredi kullanmak mümkün.
Bankkartınız ve kart şifreniz varsa https://bireysel.ziraatbank.com.tr (Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden ya da Ziraat Mobil uygulamamızdan "Hemen Başvur" seçeneği ile parolanızı oluşturabilir, Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi kullanabilirsiniz.
Kredinizi ATM'lerimizden Bankkartınızla veya Bankkartınız yoksa "Kartsız İşlemler-Diğer İşlemler-İhtiyaç Destek Kredi Ödemesi" seçeneğinden dilediğiniz zaman alabilirsiniz.
Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim (Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden takip edebilirsiniz