Çeyrek ve gram altın fiyatları yükselecek mi sorusunun yanıtı altın yatırımı olanlar tarafından merak ediliyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalardan dolayı ons altın bin 700 doların üzerine çıktı. İç piyasada ise gram altının 374 lirayı ulaşarak rekor seviyeye yükseldi. Gram altındaki yükselişle çeyrek altın fiyatı da 613 liraya çıkarak tarihi zirveye yükseldi. Yarım altın bin 224 liradan, tam altın 2 bin 400 liradan, Cumhuriyet altını ise 2 bin 470 liradan işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARINDA İNİŞLİ-ÇIKIŞLI TRENDİN DEVAMI BEKLENİYOR
İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, "Altın fiyatlarında öyle anlaşılıyor ki bir süre daha iniş ve çıkışlı trendi yaşayacağız. Yeni rekorlar sürpriz olmayacağı gibi, kar realizasyonu ve koronavirüsle ilgili olumlu haberler sonucunda altının onsunda 1,400 dolar rakamlarını da yeniden görebiliriz." dedi.
Atayık, AA muhabirine altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Piyasaların rekor fiyat seviyelerinin bile anlamını yitirdiği bir zaman dilimi yaşadığını anlatan Atayık, altının iki haftadır rekor üzerine rekor kırdığını söyledi.
Altının ons fiyatının seneye 1,517 dolardan başladığını anımsatan Atayık, fiyatın koronavirüs endişelerinin artması nedeniyle 9 Mart'ta 1,680 dolara yükseldiğini kaydetti.
Altının ons fiyatının 19 Mart'ta yeniden 1,471 dolara kadar gerilediğini ifade eden Atayık, 6 Nisan tarihinde ise fiyatın 1,677 seviyesine kadar çıktığını hatırlattı.
Ons fiyat seviyelerinde yaşanan dalgalanma ve doların ateşinin eş zamanlı yükselmesiyle çeyrek altın ve gram altında yeni rekorlar görüldüğünü belirten Atayık şunları söyledi:
"Çeyrek altın, 2020 yılına 478 TL, gram altın ise 291 TL'den başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde altın çeyrek ve gram bazında yeni rekorlara imza attı. Altının gramı 365 TL, çeyrek altın ise iç piyasada 595 TL'yi gördü.
Analistler ve piyasa uzmanları, küresel salgınla ilgili en kötünün bu haftayla birlikte geride kalacağını, salgının ekonomilere ilişkin etkilerini sınırlayacak teşviklerin devam edecek olmasıyla piyasalardaki kırılmaların ve dalgalanmaların yerine belli bir zaman sonra sakinliğe bırakacağını ifade ediyor.
ANLIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|369,80
|370,00
|381,00
|381,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.437,00
|2.458,00
|2.511,00
|2.532,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|337,00
|341,00
|348,00
|352,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.382,00
|2.402,00
|2.454,00
|2.474,00
|Yarım Ziynet
|1.191,00
|1.201,00
|1.227,00
|1.237,00
|Çeyrek Ziynet
|595,00
|600,00
|614,00
|619,00
SERBEST PİYASADA ALTIN
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 3,03 artışla 381,20 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 619,00 lira, Cumhuriyet altını 2.532,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 3,03 yükselişle 381,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 375 BİN 800 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 375 bin 800 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 371 bin lira, en yüksek 377 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,95 artışla 375 bin 800 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 69 milyon 544 bin 232,71 lira, işlem miktarı ise 2.900 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 76 milyon 143 bin 572,71 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ve Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde hız kaybetmesine karşın piyasalarda temkinli havanın varlığını sürdürdüğünü, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtti.
Bugün Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) açıklayacağı küresel büyüme tahminlerinin yanı sıra ABD'de ihracat ve ithalat fiyat endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.700-1.740 dolar, gram altında ise 360-380 lira aralıklarının izleneceğini söyledi.
ÇEYREK ALTINDA REKOR ÜSTÜNE REKOR
Çeyrek altın tüm zamanların en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Gram altındaki yükselişle çeyrek altın fiyatı 610 liraya aştı.
Koronavirüs salgını ve küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle altında alımlar devam ediyor. İstikrarlı bir şekilde yükselişini sürdüren gram altın bu haftaya da yükselişle başladı. Hem yatırım hem de hediyeleşme aracı olarak tercih edilen çeyrek altın 610 lirayı aşarak tarihi zirveyi gördü.
Gram altındaki yükselişle çeyrek altın fiyatı 613 liraya ulaşarak tarihi zirvesini gördü.
Küresel piyasalardaki dalgalanmalardan dolayı ons altın bin 700 doların üzerine çıktı. İç piyasada ise gram altının 374 lirayı ulaşarak rekor seviyeye yükseldi. Gram altındaki yükselişle çeyrek altın fiyatı da 613 liraya çıkarak tarihi zirveye yükseldi. Yarım altın bin 224 liradan, tam altın 2 bin 400 liradan, Cumhuriyet altını ise 2 bin 470 liradan işlem görüyor.