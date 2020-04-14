2011, dünyada sosyal, siyasal ve ekonomik krizlerin yaşandığı bir dönem olmuştu. Orta Doğu'da yaşanan ayrılıkçı hareketler, Londra'daki isyan, AB'de kemer sıkma politikaları, İtalya, Yunanistan, İspanya, İrlanda ve Portekiz'de borç krizleri, hükümet değişimleri derken yer yerinden oynamıştı. Buna karşın Türkiye ekonomisinin ise büyüme hızının yükseldiği bir yıl olmuştu.

Ağustos 2011, altın açısından tarihi bir ay oldu. Avrupa'daki borç krizi, ABD'nin borç tavanının yükseltilmesi tartışmalarının eklenmesi ve 5 Ağustos'ta tarihinde ilk kez notunun kırılması altının hızını artırdı. Kriz dönemlerinin 'güvenli limanı' olarak görülen altın, ayın son haftasında 1900 doların üzerini test etmişti.