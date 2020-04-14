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    • Ekonomi
    • 14.04.2020 15:19
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    • 14.04.2020 15:19
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    Son dakika: TTB'den para leri hakkında flaş açıklama: 1 milyon TL ve üzeri para transferleri...

    Son dakika haberleri... ’nden yapılan açıklamaya göre, 1 milyon lira ve muadili ve üzerindeki para lerinin () Başkanlığı’na yapılmakta olan mutad bildirimlerinin "bir gün öncesine" çekildi.

    TTB'den para transferleri hakkında flaş açıklama

    (), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle suç gelirleriyle ilgili bankacılık işlem kayıtlarında değişikliğe gidilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

    TBB'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, aklama ve terörün finansmanıyla mücadele konusunda küresel standartları belirleyen Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF), Kovid-19 salgınıyla birlikte dijital ortamda artan finansal işlemler sonucu ortaya çıkan dolandırıcılık,kara para aklama, terörün finansmanı gibi risklere karşı gerekli adımların atılması yönünde çağrı yaptığı bildirildi.

    Bankalar nezdinde gerçekleştirecek işlemlerin normal akış süreci içerisinde devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Herhangi bir kısıtlama ya da işlemlerin durdurulması söz konusu değildir. FATF'nin tavsiyesi kapsamında sadece gerçek kişi müşterilerin 1 milyon TL ve muadili ve üzerindeki para lerinin () Başkanlığı'na yapılmakta olan mutad bildirimleri bir gün öncesine çekilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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