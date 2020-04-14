Ünlü yatırım bankası Goldman Sachs'ın hazırladığı rapora göre, gelişmiş ülkeler ikinci çeyrekte yüzde 35 daralacak. Bu rakam 2008'deki finansal kriz döneminde yaşanan kaybın dört katı.

Raporda, insanların işyerlerine dönmesiyle etkilerin hızlıca tersine dönebileceğinin altı çizilirken, varlıklı ülkelerin gelişmekte olan ülkelere yardım etmesi gerektiği vurgulandı.

"Avrupa daha fazla mali genişleme yapmalı" denilen raporda, "Gelişen ülke ekonomilerinin krizi atlatmak için zengin dünyadan çok daha fazla yardıma ihtiyacı olacak" ifadeleri kullanıldı.

ALMANYA EKONOMİSİ ALARM VERİYOR

Alman Makroekonomi ve Konjonktür Araştırma Enstitüsü (IMK) virüs salgını nedeniyle hayatın birçok alanına getirilen sınırlamaların hafifletilmesinin "aceleyle" değil, "iyi hazırlanmış" adımlarla olması gerektiği konusunda uyardı.

IMK Başkanı Sebastian Dullien, konuya ilişkin değerlendirmesinde, eğer virüse karşı koruyucu önlemler çok hızlı bir şekilde kaldırılırsa, bu ekonomiye yarardan daha fazla zarar getirebileceğini belirtti.

Dullien, ekonomik faaliyetlerin askıda kalma süresinin önemli olduğunu belirterek, "Eğer ekonomide her şey iki hafta boyunca tekrar açılır ve iki ay boyunca tekrar kapanmak zorunda kalırsa, hiçbir şey kazanılmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal uzaklaşma önlemlerinin uzun vadede gevşetilmesinin hızlı bir şekilde gevşetilmesinden daha önemli olduğuna dikkati çeken Dullian, yetkililerin doğru iletişim kurmasının önemine vurgu yaptı.

IMK Başkanı Dullien, "Şirketler artık öngörülebilirliğe ihtiyaç duyuyor. Şirketlere ve kamu kurumlarına neyin ne zaman geleceği daha açık bir şekilde anlatılmalıdır." ifadesini kullandı.

RUSYA'DA YÜZDE 98 GERİLEME

Rusya Merkez Bankası tarafından yayınlanan verilere göre, yılın ilk çeyreğinde ülkeye yapılan doğrudan yabancı yatırımların 200 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.

Böylelikle, geçen yılın aynı döneminde doğrudan yabancı yatırımların 10,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği Rusya'da yabancı yatırımlar yüzde 98 azalış kaydetti

Açıklanan verilere göre, ülkenin petrol, doğal gaz, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gibi ürünlerden oluşan emtia ihracatı da aynı dönemde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 24,5 gerileyerek 47,7 milyar dolara düştü.

Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, dün yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkedeki işsiz sayısının 2,5 milyondan 8 milyona yükselebileceğini belirterek, "Kovid-19'a yönelik önlemlerin süresi uzatılırsa ülke ekonomisi yüzde 5 küçülebilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

FRANSA YÜZDE 8 KÜÇÜLECEK!

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılmasının 11 Mayıs'a kadar uzatılmasıyla ülke ekonomisinin yüzde 8 küçüleceğini açıkladı.

Le Maire, BFMTV kanalında salgının ülke ekonomisine etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkede serbest dolaşımın 1 ay daha sınırlandırılmasıyla ülke ekonomisinin yüzde 8 gerileyeceğini ifade eden Le Maire, bu süreçte zor durumda olan şirketlerin iflas etmemesi için 100 milyar avro kaynak ayrıldığını belirtti.

Le Maire, geçen hafta yaptığı açıklamada ülkenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl 1945'ten bu yana en büyük ekonomik durgunluğu yaşayabileceğini bildirmişti.