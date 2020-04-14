ARAÇTAN ANLAYAN BİRİ OLSUN

Herkes her şeyi bilecek diye bir şey yok. Siz çok fazla otomobilden anlamıyorsunuz o konulara hakim biriyle aracı görmeniz iyi olacaktır.

ARACI SÜRÜN

Aracı almaya karar vermeden bir test sürüşü yapın. Yokuş aşağı, yukarı, düz yolda, virajlı yolda deneyin.