ALACAĞINIZ MODELE KARAR VERİN
İyice araştırdıktan sonra otomobile karar vermeniz gerekiyor. Aile mi sportif mi çift kapılı tek kapılı mı gibi soruların cevaplarını bulmanız aracı seçmenizde yardımcı olacaktır.
FİYATI BİLİN
Karar verdiğiniz aracın fiyat aralığını iyi öğrenmek de fayda var. İnternette gördüğünüz fiyatlar normal fiyatın biraz üzerinde yazılır pazarlık yapmak için. Pazarlıktan kaçınmayın.
PİYASAYI ARAŞTIRIN
Aracın piyasasını bilirseniz sizin açınızdan iyi olur. İleride satmak istediğinizde daha rahat elden çıkarabilirsiniz.
BELGELERİ KONTROL EDİN
Satın alacağınız otomobil ile şaşe numarasını, ruhsatını inceleyin. Eğer belgelerle araç uyuşmuyorsa uzak durun, ileride size problem çıkarabilir.
KAZA GEÇMİŞİNİ SORGULAYIN
Alacağınız aracın kaza geçmişi önemlidir. Tüm operatörlerden aracın plakasını yazarak 5664'e kısa mesaj gönderin. Gelen mesajda aracın kaza kaydının görünmemesi aracın kazasız olduğu anlamına gelmez yalnızca kasko ya da trafik sigortasının karşıladığı bir kaza varsa bunu görebilirsiniz.
GÜNDÜZ GÖRÜN
Aracı görmek için gündüz saatlerini seçin. Ayrıca açık havada olmasına dikkat edin.
SİCİLİNİ SORGULAYIN
Taksi çıkması ya da kiralık araçlar piyasada çok fazla olabiliyor. Kilometresi değiştirilebiliyor.
ARAÇTAN ANLAYAN BİRİ OLSUN
Herkes her şeyi bilecek diye bir şey yok. Siz çok fazla otomobilden anlamıyorsunuz o konulara hakim biriyle aracı görmeniz iyi olacaktır.
ARACI SÜRÜN
Aracı almaya karar vermeden bir test sürüşü yapın. Yokuş aşağı, yukarı, düz yolda, virajlı yolda deneyin.
EKSPERTİZE SOKUN
Almaya karar verdiğiniz aracı ekspertize sokun. Gerçi artık eksper raporu olmayan aracın alım satımı yapılmıyor, o yüzden her türlü ekspertize gitmeniz gerekiyor.