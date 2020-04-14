



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.7646 lira ve en yüksek 6.7960 lirayı gördükten sonra, 6.79 – 6.80 lira aralığında,

- euro en düşük 7.3720 lira ve en yüksek 7.4322 lirayı gördükten sonra, 7.42 – 7.43 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.4621 lira ve en yüksek 8.5283 lirayı gördükten sonra 8.51 – 8.52 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın, "Dar alanda kısa paslar" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dünya borsaları hızlı tepki alışı sonrasında yukarı yönlü dalgalı bir seyir izliyor. ABD vadelileri yüzde 1.5 yükselişle dünkü kayıplarının tamamını geri almış durumda. Asya borsaları daha sınırlı da olsa Wall Street'in yükselişini izliyor.

"Salgın cephesinde Avrupa'nın salgın merkezleri İspanya ve İtalya'da iyiye gidiş durdu.

"ABD cephesinde halen çok dik bir yayılma hızı görülüyor. Son veriler baharın gelmesinin sağlık açısından müjde değil tehdit oluşturduğunu gösteriyor.