Bakan bu sözlerle tek tek duyurdu! Tamamen ücretsiz oldu

HİÇBİR ÜCRET TALEP ETMİYORUZ

45 bin çalışan, 5 binin üzeri iş yeri ve 10 bini aşkın araç filosu bulunan PTT'nin vatandaşlara hizmet için yola çıktığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Bildiğimiz gibi mart ayı itibariyle salgın durumunu dikkate alarak hizmetlerimizin önemli bir kısmını şube irtibatını azaltarak adrese teslime çevirdik. Bu kapsamda yaşlılık ve engelli maaşları ödemeleri, Emekli Sandığı, Bağ-kur ve SSK ödemelerini vatandaşlarımızın kapısına götürüyoruz. Aynı şekilde hükümetimizin açıkladığı destek programı doğrultusunda 4 milyon 400 bin aileye ödemelerine evlerinde yapıyoruz. Şu ana kadar 8 milyon 400 bin işlemi tamamladık. Bu çalışmalara ek olarak maske dağıtım hizmetini başlattık. PTT'nin e ticaret platformu epttavm.com ve e-devlet üzerinden oluşan maske talepleri PTT kargo aracılığıyla yola çıktı. Kargo hizmeti ve maskeler için vatandaşlarımızın hiçbir ücret talep etmiyoruz. Bu süreçte tıpkı sağlık ve güvenlik görevlilerimiz gibi PTT mensupları da büyük bir özveri ile çalışıyorlar" diye konuştu.