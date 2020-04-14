Tekonoli ile beraber hem borçlular hem alacaklılar için elektronik ortamda yeni bir haciz uygulaması geliştirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi dairelerinin uygulamaları başta olmak üzere; birçok borç kaleminde e-Haciz yöntemi kullanılır.
E-haciz uygulanabilmesi için vergi daireleri borçlu mükelleflere 6183 sayılı kanunun 55. maddesine uygun ödeme emri tebliğ eder 6183 sayılı kanunun 55. maddesine uygun olarak kendisine ödeme emri tebliğ edilen amme borçlusu bu ödeme emrine karşı 7 gün içerisinde mal beyanında bulunmalıdır. Ödenmemiş borçlarından dolayı mevcut banka hesaplarına bloke konulabilir. e-Haciz nedir? Hangi borç kalemleri için e-Haciz uygulaması yapılır? e-Haciz sorgulaması nasıl yapılır? İşte, e-Haciz uygulamasına dair merak edilen detaylar…
e-Haciz Uygulamasının Amacı Nedir?
e-Haciz uygulamasındaki temel amaç, borçların tek bir elden takip edilmesine olanak tanırken; masrafları da minimuma indirmektir. Bunun dışında da uygulamanın avantaj sağladığı durumlar söz konusudur:
• Alacak takibinin daha hızlı ve pratik bir şekilde yapılmasına olanak verilir.
• Kağıt, dosya ve posta masraflarının en düşük seviyede tutulmasına imkan tanınır.
• Haciz personelleri dosya yoğunluğundan kurtularak; denetim, tatbikat gibi başka işlerde kullanma olanağı doğrulur.
• Gelir İdaresi işlemlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için de kullanılan e-Haciz, VEDOP 3 programının içinde bir programla alt birimlerden gelen bilgilerin takibi yapılır.
Hangi Durumlarda e-Haciz İşlemi Yapılabilir?
e-Haciz genellikle devlet tabanlı tahsil edilmeyen vergi borçları için kullanılan bir uygulamadır. Kişilerin Vergi Dairesi veya Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait borçları için maaş, banka hesaplarındaki para, altın, fon, hisse senedi ve döviz gibi maddi mal varlıklarının elektronik ortamda bloke edilebilir. Kanun çerçevesinde e-Haciz yöntemi kullanılan borçlar kategorize edilmiştir:
• Trafik cezası borçları
• Motorlu taşıt vergisi borçları
• Maliye borçları
• Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçları
e-Haciz Sorgulaması Nasıl Yapılır?
Maliye Bakanlığı vadesi geçen vergi borçlarının tahsil edilmesi adına e-Haciz işlemi yürürlüğe konulabilir. Bu durumda elektronik ortamda yürütülen haciz işlemlerinde borçlu olarak tanımlananların bankadaki maddi kaynaklarına, araba, gayrimenkul veya taşınmaz mal varlıklarının kullanımına ara verilebilir. Bloke altındaki bütün kaynaklar borcunun tutarı ödenmeden tekrardan aktif hale getirilmez.
Elektronik haciz kararı borçlulara e-posta yoluyla tebliğ edilir. Tebligatın okunmaması ya da çeşitli nedenlerle silmesi ihtimaline karşı vatandaşların e-Haciz sorgulama işlemlerinin yapılması gerekir.
e-Haciz sorgulama işlemleri e-Devlet kapısı ile entegre bir şekilde ilerler. Sorgulama işlemleri e-Devlet kapısından birkaç kolay adımda yapılabilir:
• e-Devlet ana sayfasını açın ve sayfanın sağ üst köşesindeki arama sekmesine "banka hesapları" yazılması yeterli olur.
• "Banka hesapları" şeklinde arama yaptırıldığında; birçok hizmet sekmesi görüntülenir. Hizmetler içerisindeki "Banka hesaplarına uygulanan elektronik haciz sorgulama" yazısına basılarak sorgulama işlemini başlatılabilir.
• Açılan ekranın en altında bulunan "uygulamaya git" yazısına basılarak e-Devlet ile giriş yapılabilen e-Haciz uygulaması aktif hale getirilir. Bu sekmeden sonra Gelir İdare Başkanlığı'nın sitesi üzerinden sorgulama işlemlerinin sonucu elde edilebilir.
e-Haciz Kararı Nasıl Kaldırılır?
Elektronik ortamda verilen haciz kararını kaldırmak için vatandaşların kesin olarak borçların ödenmesi gerekir. Kendisine ödeme emri tebliğ edilen amme borçlusu, e-Haciz kararına karşılık 7 gün içinde ödeme yapılabilir.
• Hata veya yanlışlık olması durumunun düzeltilmesi için borçlu kişi talebini iletebilir. Bu durumda mükellef yürütmeyi durdurma karar aldırarak e-Haciz kaldırabilir.
• Ödeme emrinin tebliği üzerine amme borçlusu, e-Haciz uygulamasına karşı vergi davası açabilir. Dava açma süresi e-Haciz kararının kişiye tebliğ edilmesinden sonraki 30 gün içerisinde geçerlidir.
E Haciz Uygulama Yöntemi Nedir?
E-haciz uygulanabilmesi için vergi daireleri borçlu mükelleflere 6183 sayılı kanunun 55. maddesine uygun ödeme emri tebliğ eder 6183 sayılı kanunun 55. maddesine uygun olarak kendisine ödeme emri tebliğ edilen amme borçlusu bu ödeme emrine karşı 7 gün içerisinde mal beyanında bulunmalıdır. Aksi takdirde ödeme emri kesinleşir. Kesinleşen ödeme emrinden sonra VEDOP uygulamaları gereğince her vergi dairesi borçlu mükelleflerinin unvanı, adı soyadı, kamu borcunun türü, tutarı, yılı, vadesi, vs bilgileri liste halinde elektronik ortamda bağlı bulundukları Vergi Dairesi Başkanlıklarına bildirir. Kendilerine borçlu mükellefle ilgili kapsamlı listeleri alan Vergi Dairesi Başkanlıkları/Defterdarlıklar bu listeyi hemen elektronik ortamda Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Tahsilat Grup Müdürlüğüne bildirir. Buradan da Gelir İdaresi borçlu mükellefleri için Türkiye çapındaki bankaların genel müdürlüklerine bildirir. Banka Genel Müdürlükleri, kendilerine gelen kamu borçlusu listelerindeki bilgilere göre herhangi bir saatte elektronik haciz tatbik edebilir. Böylece e-haciz başlamış olur.