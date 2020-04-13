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    • Ekonomi
    • 13.04.2020 13:29
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    • 13.04.2020 13:33
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    : Rus sine virüs darbesi! İşsiz sayısı 8 milyona yükselebilir

    haberi... Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, yeni tip virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkedeki işsiz sayısının 2,5 milyondan 8 milyona yükselebileceğini belirterek, “Kovid-19’a yönelik önlemlerin süresi uzatılırsa ülke si yüzde 5 küçülebilir.” açıklamasında bulundu.



    Rusya'nın eski maliye bakanlarından Kudrin, Rus RBK kanalına verdiği mülakatta, Kovid-19 salgını nedeniyle Rus ekonomisindeki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.



    Rus bankacılık sektörünün yıl sonuna kadar "krizi" hissetmeye başlayacağına vurgu yapan Kudrin, "Bankalar 3 ay içerisinde krizi hissetmeye başlayacaklar, 6 ay içerisinde ise tümüyle hissedecekler. Bankaların ilave sermaye eklemeleri gerekebilir." diye konuştu.


    Rusya'da 2,5 milyon kişinin işsiz olduğunu anımsatan Kudrin, "Bu rakam geçici olarak 8 milyona kadar yükselebilir." dedi.



    Ülkede yaklaşık bir aydır karantina tedbirlerinin uygulandığına işaret eden Kudrin, "Önlemlerin ne kadar uzatılıp uzatılmayacağını henüz bilmiyoruz. Bu da bazı bölgelerin ve sektörlerin çok zor durumda kalacağına işaret ediyor. Kovid-19'a yönelik önlemlerin süresi uzatılırsa ülke ekonomisi yüzde 5 küçülebilir. Kesin tahminler yürütebilmek çok zor." diye konuştu.

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