Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının merkez üssü ABD'de 22 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. ABD'li yetkililer ise ölümle sonuçlanan vakaların azalması için mücadele veriyor. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) Başkanı Dr. Anthony Fauci, koronavirüsü yenen kişilerin antikor testlerinin pozitif çıkması durumunda 'bağışıklık sertifikası' uygulamasının yürürlüğe girebileceğini açıkladı.

Bu uygulama ile kimlerin virüse karşı savunmasız olup olmadığının belirlenebileceğini altını çizen Fauci, antikor testlerinin sağlık çalışanlarının ve koronavirüsle mücadele eden diğer kişiler için de önemli olabileceğini vurguladı. Fauci, "Yapılan antikor testlerine göre bu kişilerin yeniden enfekte olma konusunda risk altında ya da savunmasız olup olmadıklarına dair stratejiler geliştirebiliriz. Bu, sağlık çalışanları için, ön cephede savaşanlar için önemli olabilir" ifadelerini kullandı.