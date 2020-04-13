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    • Ekonomi
    • 13.04.2020 14:20
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    • 13.04.2020 14:20
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    : 'ndan yeni sefer iptalleri! değişikliği nasıl yapılacak?

    haberine göre 1-15 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki tüm uçuşlarını iptal ettiğini açıkladı. Açıklamada "İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz açığa alma işleminizi  flypgs.com ve Pegasus üzerinden rahatlıkla  yapabilirsiniz." bilgisine yer verildi.

    Pegasus'tan yeni sefer iptalleri
    Pegasus, koronavirüs için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 01.05.2020 tarihinden 15.05.2020 tarihine kadar tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

    Şirket tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

    "25.03.2020 tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle iptal olan seferler için işlemleri aşağıdaki gibi düzenlenecektir.

    Ücretsiz Açığa Alma:

    İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz açığa alma işleminizi flypgs.com ve Pegasus üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz.

    - Biletinizi açığa almak ücretsizdir.
    - Açık biletinizi 1 yıl süreyle dilediğiniz rotada kullanabilirsiniz.
    - Açık biletinizi kullanmadığınız takdirde uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra ÜCRETSİZ İADE hakkına sahip olursunuz.
    Açığa almış olduğunuz bileti yeniden kullanırken seçmiş olduğunuz yeni bilet ile eski biletiniz aynı ücret sınıfında olduğu sürece bilet farkı alınmayacaktır.

    Ücretsiz Değişiklik:

    İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz değişiklik işleminizi sadece 0 (850) 250 67 02 numaralı çağrı merkezimizi arayarak gerçekleştirebilirsiniz.
    - 26 mart 2020 ve öncesinde alınan biletlerde cezasiz ve ücret farkı ödemeden 27 Mart 2021 tarihine kadar dilediğiniz bir uçuşla degisiklik yapabilirsiniz.
    - 26 mart 2020 tarihinden sonra alınacak biletlerde seferin iptal olması halinde değişiklik cezası ödemeden sadece varsa yeni biletle arasındaki ücret farkını ödeyerek değişiklik yapabilirsiniz.

    Ücretsiz İade:

    İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz iade işleminizi sadece 0 (850) 250 67 02 numaralı çağrı merkezimizi arayarak gerçekleştirebilirsiniz.
    - 25.03.2020 tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle iptal olan seferler için iade ödemenizi karşılıklı uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra alabilirsiniz."

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